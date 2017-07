Mitarbeiter Gastgeber-Service (m/w)

Der IRS - Region 18 e.V. (kurz IRS18) ist der Betreiber des regionalen Destination Management Systems TOMAS® für Südostoberbayern (Landkreise Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Altötting) mit Sitz in Bernau am Chiemsee. Zentrale Elemente sind die Unterkunftsreservierung mit Schnittstellen zu den wichtigsten Verkaufskanälen, sowie ein touristischer online Veranstaltungskalender. Neben der Softwarebetreuung sieht sich der IRS18 als Kompetenzzentrum für den Vertrieb touristischer Leistungen (Unterkünfte, Erlebnisse, Veranstaltungen) in der Region 18.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für zunächst 2 Jahre befristet einen Mitarbeiter (m/w) für den Gastgeber-Service-Bereich (Teilzeit oder Vollzeit) mit Option auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Ihre Aufgaben:

telefonische und persönliche Betreuung und Beratung unserer Gastgeber

Erfassung und Abfrage der Stammdaten von neuen Gastgebern

Bildbearbeitung

Anlegen und Pflege der Betriebe

Akquise von neuen Gastgebern

Qualitätskontrolle und Nachbereitung

Beantwortung von Gästeanfragen

Unsere Anforderungen:

Freude und Interesse am regionalen Tourismus

Freude an der Kundenberatung telefonisch sowie im persönlichen Gespräch

Selbständigkeit und schnelle Auffassungsgabe

Kommunikationsstärke und Teamgeist

Englisch, weitere Fremdsprache von Vorteil

Wir bieten:

eine spannende Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für eigene Ideen

eine leistungsgerechte Vergütung

einen Arbeitsplatz direkt am Chiemsee in einer Region mit hohem Freizeitwert

Bei uns im Büro herrscht eine lockere jedoch professionelle Atmosphäre mit einem hohen Anspruch an Service für unsere Kunden.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse) bis 31.08.2017 mit Angabe zu Gehaltsvorstellung, frühestmöglichem Eintrittstermin und geplanter Wochenarbeitszeit per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Ansprechpartner ist Katja Gensow.

IRS - Region 18 e.V.

Felden 10

83233 Bernau am Chiemsee

Tel. 08051 96 44 10