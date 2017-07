Der Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V. sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n

Projektmanager (w/m) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Teil- (mindestens 25 Stunden/Woche) oder Vollzeit

Ihre Aufgaben:

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

o Sicherstellung einer qualitativen und kontinuierlichen Medienpräsenz des touristischen Angebotes der Region

o Pressearbeit zu Aktivitäten des Verbandes

o Betreuung von Journalistenreisen

o Erstellen von regelmäßigen Newslettern für Urlaubsgäste und Verbandsmitglieder

o Federführung bei der Erstellung von Jahresberichten

o Erstellen von Präsentationen, Verfassen von Reden

• Planung und Betreuung

o von öffentlichkeitsrelevanten Veranstaltungen des Verbandes,

o der jährlichen Mitgliedsversammlung des Verbandes sowie

o der Messeauftritte des Verbandes z.T. in Kooperation mit übergeordneten Verbänden und Organisationen

• Mitarbeit beim Projekt „Naturtourismus für Alle“ innerhalb des Wettbewerbes „Modellregion Naturtourismus“

• Unterstützung und Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen und Produkten (Print & Online)

• Mitarbeit bei der Betreuung der Social-Media Kanäle

• Mitarbeit bei der Haushaltsüberwachung des Verbandes

• Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Anfragen

Ihr Profil:

• Studium bzw. vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Presse und Öffentlichkeitsarbeit und/oder Tourismus

• Berufserfahrung in den genannten Aufgabengebieten wünschenswert

• Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen

• Sicherer Umgang mit verschiedenen Klientelen (touristische Leistungsträger, Verantwortliche aus Politik und Verbänden u.a.)

• Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

• Gute Englisch-Kenntnisse

• Serviceorientierung, Kreativität und Flexibilität

• Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten

• fundierte EDV-Kenntnisse (insbesondere Microsoft Office) und Online-Affinität

Wir bieten eine selbständige, verantwortungsvolle Tätigkeit, spannende Aufgabengebiete sowie die Arbeit in und mit einem motivierten und kreativen Team. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Stelle ist teilzeitfähig, aber die ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben muss gewährleistet sein. Bezahlung nach TVöD.

Sie sind interessiert?

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis spätestens Freitag, 19. August 2017, an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden (Ausschließlich pdf-Dokumente, insg. maximal 10MB).

Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V.

Frau Ulrike Bergeaud

Donaupark 13, 93309 Kelheim

09441 207 7300

www.tourismus-landkreis-kelheim.de