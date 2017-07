Praktikant Verbandsmarketing (m/w)

(ab September 2017, Praktikumsdauer 3 - 6 Monate)

Wir sind:

Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD e.V.) wurde am 10. November 2000 als Dachverband und Interessenvertretung der Camping- und Wohnmobilstellplatzunternehmer zur Förderung des Campingtourismus in Deutschland gegründet. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Berlin. Der Bundesverband ist analog des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland ausgerichtet. Insgesamt vertritt der Bundesverband mehr als 1.200 Camping- und Wohnmobilstellplätze in Deutschland.

Du unterstützt uns bei folgenden Aufgaben:

Betreuung der Mitglieder, Fördermitglieder und Partner des BVCD

Mitwirkung am Projekt „BVCD-Campingreport“

Ausbau der Social Media Aktivitäten des Verbandes

Recherche, Aufbereitung, Analyse und Präsentation von Branchen- und Unternehmensdaten und Wettbewerbsanalysen

Mitwirkung an der Neuausrichtung des „Tag des offenen Campingplatzes“

Du bist:

dynamisch, kreativ, ideenreich, wissbegierig und motiviert

sicher im Umgang mit der englischen Sprache

interessiert an der Urlaubsform Camping und scheust auch nicht den Blick über den Tellerrand

sicher im Umgang mit MS Office, SPSS-Kenntnisse von Vorteil

als Studentin oder Student an einer Hochschule während des gesamten Praktikums immatrikuliert.

Wir bieten dir:

eine lehrreiche Position mit der Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen

Integration in unserem Team mit kurzen Entscheidungswegen

eine flexible Arbeitszeitgestaltung

Zugang zu unserem umfassenden Branchennetzwerk

einen vollausgestattenden Arbeitsplatz in unserem Büro direkt am Mauerpark in Berlin

eine Vergütung nach Absprache (bis 450,- Euro monatlich).

Du kontaktierst uns bitte:

Per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit dem Betreff „Bewerbung Praktikum“ inklusive der üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse/Nachweise, aktuelle Notenaufstellung).

Ansprechpartner: Christian Günther