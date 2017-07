Praktikant (m/w) Unternehmensberatung in Hamburg oder München

Sie sehen Ihre berufliche Zukunft bei einem Beratungsunternehmen oder in einer strategischen Führungsposition im Destinationsmanagement? Dann bieten wir Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, das in Ihrem Studium erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden und wertvolle Erfahrungen für Ihre weitere berufliche Entwicklung zu sammeln.

Zur Unterstützung unserer Teams in Hamburg oder München suchen wir engagierte und motivierte Praktikanten (m/w) für den folgenden Zeitraum:

ab Mitte Juli 2017 oder später

Das Praktikum ist jeweils in Form eines Pflichtpraktikums (3–6 Monate) oder als freiwilliges Praktikum (3 Monate) möglich.

Das bieten wir Ihnen:

Geringfügig bezahltes Vollzeit-Praktikum von drei bis sechs Monaten in einem der führenden touristischen Beratungsunternehmen im Destinations-management

Integration in den Projektalltag von PROJECT M als Mitglied des Projektteams und die Möglichkeit, in verschiedenen Projektphasen mitzuwirken

Erweiterung der Fach-, Methoden- und Analysekompetenz, Einblicke in das Projektmanagement und die Arbeitsfelder eines Beratungsunternehmens

Mitarbeit u.a. bei Benchmark-, Wettbewerbs- und Einzugsgebietsanalysen, deren Aufarbeitung sowie Mitwirkung an Workshops und Veranstaltungen

Ihr Profil:

fortgeschrittenes Studium, gerne mit touristischem und/oder betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt (z.B. Tourismusmanagement, BWL, Geographie)

Praxisnähe durch Erfahrungen aus Seminaren, Jobs, Praktika, Ausbildung

zusätzliches Plus: Fachkenntnisse und/oder Erfahrungen im Tourismus, Destinationsmanagement und/oder einer Unternehmensberatung

gute bis sehr gute Abitur- und Studienleistungen

gute Kenntnisse der Office-Standardsoftware (v.a. Word, Excel, PowerPoint), gerne auch weitere Kenntnisse (z.B. SPSS, Content-Management-Systeme)

Weitere Informationen zum Praktikum sowie Tipps für Ihre Bewerbung finden Sie auf unserer Webseite www.projectm.de/praktikum. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Händen von Frau Melanie Gettschat an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!