Der Verein Region Leinebergland e.V. gründete sich 2015 mit dem Ziel, die Lebensbedingungen im Leinebergland durch die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit zu verbessern sowie die Attraktivität der Region in der Außenwahrnehmung nachhaltig zu steigern. Gründungsmitglieder sind die Kommunen Alfeld, Delligsen, Duingen, Elze, Freden, Gronau, Lamspringe und Sibbesse. Inzwischen werden die regionalen Herausforderungen Hand in Hand mit Wirtschafts- und Sozialpartnern angegangen. Neben Themen wie Ärzteversorgung, Mobilität und Fachkräftesicherung forciert der Regionsverein auch eine Professionalisierung im Tourismus.

In seiner Geschäftsstelle in Alfeld (Leine) möchte der Verein eine Tourismusleitstelle etablieren. Innerhalb von drei Jahren soll unter der Dachmarke Weserbergland ein neues Zentrum Leineberland aufgebaut und professionell vermarktet werden.

Für den Aufbau der Tourismusleitstelle und die Schaffung der entsprechenden Strukturen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Tourismusmanager für die Region Leinebergland (m/w)

Folgende Arbeiten erwarten Sie:

Erstellung und Umsetzung eines zielgerichteten touristischen Konzepts

Erarbeitung und Realisierung von touristischen Produkten und Projekten

Betreuung und Realisierung des Themenmarketings (z.B. Printmedien, Online, Messen, Kampagnen, Kooperationen etc.), inklusive Partnerakquise

Aufbau, Beratung und Pflege von Netzwerken mit relevanten Akteuren im Bereich Tourismus (u.a. Wandern, Radwandern, Kultur)

Organisation, Moderation und Nachbereitung von Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wir erwarten von Ihnen:

abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus oder Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrungen im Tourismus sowie im Projektmanagement sind von Vorteil

Hohes Maß an Eigeninitiative sowie eine strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise

Sicherer Umgang mit EDV-Technik, Office- und Internetanwendungen

Die Stelle ist auf ein Jahr befristet, eine Verlängerung um weitere zwei Jahre ist möglich. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit mit einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per EMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen.