Stellenausschreibung

Gemeinde Malente

Die Großgemeinde Malente im Herzen der Holsteinischen Schweiz, bestehend aus dem Kneippheilbad, dem heilklimatischen Kurort Bad Malente-Gremsmühlen sowie neun Dörfern mit insgesamt etwa 11.400 Einwohnern, sucht zum

01. Oktober 2017

eine/-n Geschäftsführer/-in

für die Malente Tourismus- und Service GmbH (MaTS).

Wesentliche Aufgaben sind u.a.:

Leitung der Geschäftsstelle mit mehreren Mitarbeiter/-innen

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Gemeinde Malente

Entwicklung von Konzepten zur Stärkung der Quartiere

Planung, Organisation und Durchführung von touristischen Marketingaktionen und Veranstaltungen

Darstellung und Weiterentwicklung des Images der Gemeinde Malente nach außen und innen durch die Entwicklung von Public Relation- und Werbemaßnahmen

Ansprechpartner für die Vertreter/-innen touristischer Einrichtungen, der Selbstverwaltungsgremien sowie der Gemeindeverwaltung

Das zeichnet Sie aus:

Wünschenswert wäre ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches und/oder touristisch ausgerichtetes Studium bzw. ein vergleichbarer Abschluss

Fundierte Kenntnisse/Erfahrungen im touristischen Bereich und in der Standortentwicklung

Kaufmännische Kompetenz, unternehmerisches Denken und Handeln

sicheres Auftreten und Überzeugungsfähigkeit

Ganzheitliches und visionäres Denken

Fachkompetenz und Kreativität

Integrations-, Kooperations- und Motivationsfähigkeit

Ausgeprägtes Kommunikationstalent und Verhandlungsgeschick

Belastbarkeit und Flexibilität

Wir bieten u.a.:

Eine neu aufgestellte Geschäftsstruktur (GmbH) mit Perspektive, angelegt als moderne Marketing- und Managementorganisation

Einen interessanten Aufgabenbereich mit Gestaltungsspielraum

Eine ansprechende Vergütung

Ein engagiertes Team

Der sichere Umgang mit den IT-Standardanwendungen, dienstleistungs- und serviceorientierte Denk- und Arbeitsweise und der freundliche Umgang mit Publikum werden vorausgesetzt.

Die Gemeinde Malente fördert die Einstellung von Frauen. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, beruflicher Werdegang usw.), senden Sie bitte unter Nennung Ihrer konkreten Gehaltsvorstellungen bis zum 28. Juli 2017 an die Gemeinde Malente, Sachbereich 1, Bahnhofstraße 31, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen oder per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte beachten Sie, dass aus verwaltungstechnischen Gründen keine Eingangsbestätigung erfolgt. Bewerbungskosten können leider nicht erstattet werden.

Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens nur bei Vorlage eines adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlags zurückgesandt, andernfalls vier Wochen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. Grützmacher, Tel.: 04523/9920-31, zur Verfügung.

Bad Malente-Gremsmühlen, den 21. Juni 2017

Gemeinde M a l e n t e

- Die Bürgermeisterin -

gez. Rönck