„KOMM‘SE NACH BERLIN –

WIR SIND SCHON HIER!“

Mit über 25 Jahren Erfahrung und über 70.000 Reisenden pro Jahr sind wir einer der Marktführer für Klassenfahrten nach Berlin, Deutschland und Europa. Die engagierten und motivierten Mitarbeiter unseres Unternehmens sind der Garant für stetiges Wachstum und Erfolg. Absolute Serviceorientierung und hohe Einsatzbereitschaft zeichnen unsere Mitarbeiter aus. In unsere Mitarbeiter setzen wir großes Vertrauen verbunden mit Respekt, Loyalität und Fairness auf allen Ebenen. Wir freuen uns auf Ihre Verstärkung und möchten mit Ihnen gemeinsam erfolgreich weiter wachsen.

DIE KLASSENFAHRTENHAUPTSTADT DEUTSCHLANDS ERWARTET SIE!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n:

SALES- & PRODUCT MANAGER/IN JUGENDGRUPPENREISEN

IHRE AUFGABEN

eigenverantwortliche und dynamische Produktentwicklung,

gestaltung und Verkaufssteuerung in unseren Reiseprospekten und im Internet

eigenständige Verhandlung und Einkauf touristischer Leistungen sowie Gestaltung von Kontingentverträgen

telefonische, abschlussorientierte Beratung unserer Kunden und zielgruppenspezifische Angebotserstellung

selbständige Kalkulation, Verkauf und zuverlässige Organisation unserer Reisen

Kontaktpflege zu unseren Leistungsträgern vor Ort oder auf Fachmessen

regelmäßige Markt- und Wettbewerberanalyse sowie Akquise neuer Leistungsträger

DAS ERWARTEN WIR VON IHNEN

abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Lehre im Tourismus

Berufserfahrung bei einem vergleichbaren Reiseveranstalter wünschenswert (vorzugsweise Klassenfahrten, Paket- bzw. Gruppenreisen)

hohes Maß an Engagement, Flexibilität und Durchhaltevermögen sowie Begeisterung für das Segment Klassenfahrten

konsequente Qualitäts- und Serviceorientierung

Verkaufs-, Organisations- und Verhandlungsgeschick

ergebnisorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten

anwendungsbereite Fremdsprachenkenntnisse, idealerweise Englisch

WIR HABEN VIEL ZU BIETEN

einen verantwortungsvollen und langfristigen Arbeitsplatz in einem kompetenten mittelständischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und Austauschmöglichkeiten

ein erfolgsorientiertes Zielvereinbarungssystem mit lukrativen Prämien

kurze Entscheidungswege

ein hohes Maß an Eigenverantwortung

ein sehr interessantes, facettenreiches und spannendes Arbeitsfeld mit guten Aufstiegs- und Entwicklungschancen in einem innovativen und engagierten Team

Fühlen Sie sich angesprochen, schätzen die Arbeit in einem hochmotivierten Team und behalten auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen online an:

welcome berlin tours GmbH, Herr Uwe Flügel,

Neue Bahnhofstr. 9-10, 10245 Berlin

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.welcomeberlintours.de | www.superklassenfahrten.de