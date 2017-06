Die Ostseefjord Schlei GmbH (OfS) ist die Lokale Tourismus-Organisation (LTO) für die gesamte Schlei-Ostsee-Region. Sitz der zentralen Vermarktungsgesellschaft ist Schleswig. Die OfS ist für die touristische Vermarktung der Urlaubsregion rund um den Ostseefjord Schlei verantwortlich. Darüber hinaus betreibt sie die Touristinformationen in Schleswig, Süderbrarup und Kappeln und bietet ein breites Leistungsspektrum rund um die ganzheitliche touristische Vermarktung der Region Ostseefjord Schlei.

Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Leiter/in für Vertrieb und Touristinformation

in Vollzeit.

Ihr Profil:

Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Touristinformation, Hotel, Reisebüro oder Reiseveranstalter

Erfahrung mit touristischen Reservierungssystemen (gerne TOMAS der Firma MyIRS) und Office-Programmen

Kreativität

Kommunikationsfähigkeit: Leisten von Überzeugungsarbeit bei Leistungsträgern und Partnern

Bereitschaft, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten

Soziale Kompetenz und Führungseigenschaften

Enge Verbundenheit mit der Region Schlei-Ostsee

Teamfähigkeit, Flexibilität im Aufgabenbereich und in Bezug auf Arbeitszeiten

Aufgabenbereich:

Leitung Vertrieb und Touristinformationen

Steigerung von Umsatz und Margen im Bereich Vermittlung

Gewinnung neuer Kunden/Anbieter und Objekte für die Vermittlung

Verkaufssteigerung von Stadtführungen, Reiseleitungen u. Arrangements

Aufbau und Pflege von Kooperationspartnerschaften u. Kundenkontakten nach außen

Gezielte Entwicklung von Bausteinen und Arrangements

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Buchungssystems

Durchführung von Leistungsträgerveranstaltungen u. Treffen mit Branchenvertretern

Kontaktpflege und Teilnahme an Veranstaltungen in der Region

Gewährleistung der Servicequalität aller Mitarbeiter gemäß ServiceQ und „Rotem i“

Personalplanung sowie Administrative Aufgaben

Verantwortung für den Ein- / Verkauf und Inventur

Beschwerdemanagement

Repräsentation

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse etc.).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 30.06.2017 mit Gehaltsvorstellung sowie frühesten Einstiegstermin an folgende Adresse:

Ostseefjord Schlei GmbH, Plessenstraße 7 in 24837 Schleswig oder per Mail an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!