Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH ist die offizielle Landesmarketingorganisation des Freistaats Bayern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Vermarktung und Profilierung der gesamten und facettenreichen bayerischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft im internationalen Wettbewerb.

Für den Bereich Auslandsmarketing suchen wir zum 01.08.2017 in Vollzeit eine(n)

Mitarbeiter B2B Auslandsmarketing (m/w)

Ihre Aufgaben

Organisation, Vorbereitung und Umsetzung von Messeauftritten, Verkaufsveranstaltungen, Studienreisen etc.

Verantwortung des B2B Newsletters

Enge Zusammenarbeit mit den Marketing Managern International (USA, China)

Ansprechpartner für B2B-Anfragen und –Marketingangebote (DZT, DB, Reiseveranstalter)

Vorbereitung und Erstellung von Präsentationen mit z. B. Power Point

Unterstützung bei der Planung und Konzeption von B2B-Maßnahmen in den durch die by.TM bearbeiteten Auslandsmärkten

Marktbeobachtung und –analyse

Budgetverantwortung

Allgemeine Office-Aufgaben (Kunden- und Auftragsverwaltung, Recherchen etc.)

Schnittstellenaufgaben in andere Unternehmensbereiche wie Themenmarketing, PR, Digitales Marketing sowie im Rahmen der Dachmarkenkampagne

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder vergleichbarer Abschluss mit mehrjähriger, relevanter Berufserfahrung

Praxiserfahrung im internationalen touristischen Marketing und Vertrieb

Bereitschaft zum Reisen

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen erwünscht

Serviceorientiertes und souveränes Auftreten im Umgang mit Kunden und Partnern

Strategisches Denken, erfolgs- und ergebnisorientiertes Arbeiten

Sehr gute Computer-Kenntnisse, insbesondere MS Office (Word, Excel und Power Point), Onlineaffinität und CMS-Erfahrung erwünscht

Erfahrung bei Präsentationen vor größeren Gruppen

Offene Persönlichkeit mit Kommunikationsstärke, Organisationstalent und Teamfähigkeit

Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen einen auf 24 Monate befristeten Vertrag mit angemessener Vergütung. Sie arbeiten bei uns an abwechslungsreichen und spannenden Projekten in einem dynamischen und motivierten Team. Bitte schicken Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin ausschließlich per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Wir freuen uns auf Sie!