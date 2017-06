Mitarbeiter (m/w) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Der Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. - ein Marketingverbund mit 58 Mitgliedern - vermarktet eine der beliebtesten Urlaubs-Destinationen Deutschlands - die Ostseeküste Schleswig-Holstein. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

einen Mitarbeiter (m/w) befristet für 3 Jahre für den Bereich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Sie sind kreativ, greifen bestehende Themen für die Ostsee auf und finden neue Ansätze PR-wirksame Texte zu formulieren. Sie sind kommunikativ und bei unseren Mitgliedern auf der Suche nach spannenden Themen. Sie sind verbindlich und besuchen wichtige Redaktionen in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, um die Themen der Ostsee in die Welt zu tragen. Sie begleiten Pressefahrten in der Region und organisieren Presseveranstaltungen. Ihr Redaktionsplan sorgt für den Abgleich mit den anderen Vermarktungskanälen, wie z.B. den Social Media Kanälen, welche Sie ebenfalls betreuen. Sie betreuen die Umsetzung des Ostsee-Magazins und der Winterbroschüre in Zusammenarbeit mit einer Agentur.

Sie sind für die Konzeption, Planung und Durchführung der jährlichen Marketingkampagne zuständig, überwachen die Maßnahmen und werten diese aus. Sie verwalten das Marketingbudget in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Sie betreuen bestehende (Marken-)Kooperationspartner und sind für die Anbahnung zukünftiger Kooperationen zuständig. Der Aufgabenbereich Marketing wird sich im Zuge einer Elternzeitvertretung ab September 2018 verändern.

Sie haben Erfahrung und Freude am Umgang mit den Social Media-Kanälen. Fundierte MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus.

Sie sind flexibel und haben Spaß in einem jungen Team zu arbeiten? Sie haben ein positives und unbeschwertes Auftreten? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bevorzugt per E-Mail unter Angabe des möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 17. Juli 2017 an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.

Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz

www.ostsee-schleswig-holstein.de