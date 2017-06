Mitarbeiter/innen Marketing und Vertrieb

Wir sind 12 Städte und Gemeinden im mittleren Kinzigtal und seinen Seitentälern, die seit 1998 im losen Verbund, aber trotzdem erfolgreich im Tourismus zusammenarbeiten. Nun wollen wir mit dem neu gegründeten Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V. mit Sitz in Wolfach den nächsten Schritt machen und die Arbeit weiter professionalisieren und intensivieren.

Für die Aufgaben der neuen Geschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

2 Mitarbeiter/innen

Zusammen mit der Geschäftsführung sind Sie verantwortlich für Marketing und Vertrieb und für die Kontakte zu Leistungsträgern und Ortstouristikern. Die Abgrenzung der Aufgabenbereiche erfolgt in Absprache mit der künftigen Geschäftsführung.

Die touristischen Schwerpunkte unserer Region liegen in den Bereichen Aktiv- und Familienurlaub, Kurzreisen und Tagestourismus. Wir haben ca. 500.000 Übernachtungen in 420 Beherbergungsbetrieben. Tagestouristische Schwergewichte sind neben zahlreichen kleineren und mittleren Einrichtungen das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach und die Dorotheenhütte in Wolfach.

Wir suchen Mitarbeiter/innen mit

einer Ausbildung im touristischen Bereich

fundierten Kenntnissen in Marketing und/oder Vertrieb

Einsatzbereitschaft auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (z.B. Messen)

Sprachkenntnissen (Englisch, Französisch)

Organisationstalent und Kenntnissen in Büroassistenz

Sie erwartet

eine vielseitige und interessante Tätigkeit

die Chance, beim Aufbau der Organisation gestaltend mitzuwirken

eine leistungsgerechte Vergütung

ein angenehmes Wohnumfeld mit guter überörtlicher Verkehrsanbindung und allen weiterführenden Schulen

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 03.07.17 an den 1. Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Thomas Geppert, Hauptstr. 41, 77709 Wolfach. Für Fragen stehen Ihnen Bürgermeister Thomas Geppert (Tel. 07834/835332, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) und Gerhard Maier, Tourist-Information Wolfach (Tel. 07834/835350, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zur Verfügung.