In der gemeinsamen Innovationsstrategie innoBB haben sich die Länder Berlin und Brandenburg auf Schwerpunkte (Cluster) für die wirtschafts- und innovationspolitische Ausrichtung verständigt. Das Land Brandenburg hat diese Strategie mit der innoBBplus um eigenständige Themenfelder ergänzt. Ziel der Strategie ist es, die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu erhöhen, um die Wertschöpfung und Beschäftigung sowie die Attraktivität der Region zu steigern. Der Brandenburgische Tourismus ist mit dem Cluster Tourismus Teil dieser Strategie.

Innerhalb des Clusterprozesses, der durch das Clustermanagement Tourismus bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH seit dem 1. Oktober 2012 initiiert und koordiniert wird, werden allen Akteuren der Brandenburgischen Tourismuswirtschaft verschiedene Beteiligungs-, Informations- und Unterstützungsleistungen angeboten.

Für die Umsetzung der dafür notwendigen Prozesse im Bereich des Gesundheitstourismus suchen wir als Elternzeitvertretung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektmanager_in im

Cross-Cluster Handlungsfeld Gesundheitstourismus (40h/Woche)

- Elternzeitvertretung -

Bitte beachten Sie, dass das Clustermanagement Tourismus ein EFRE-gefördertes Projekt ist. Darum ist die Stelle zunächst bis zum 31.12.2017 befristet. Wir gehen momentan von einer Projektverlängerung aus. Die Stellenbefristigung würde sich dann voraussichtlich auf den 31. Oktober 2018 verlängern.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Umsetzung bzw. Koordination der Umsetzung der Potenzialstudie Gesundheitstourismus im Land Brandenburg

Verantwortliche Durchführung und Koordination des Entwicklungsprozesses Gesundheitstourismus Brandenburg

Aufbau bzw. Pflege von Kontakten zu relevanten Akteuren in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung

Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplans Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg im Handlungsfeld 4 mit dem Schwerpunkt Gesundheitstourismus

Entwicklung und Begleitung von innovativen Formaten der Zusammenarbeit der Clusterakteure

Screening von nationalen und internationalen Förderprogrammen

Initiierung von gemeinsamen Projekten innerhalb des Clusters

Erstellung von clusterrelevanten Informationen und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für das Cluster

Konzeption, Organisation und Durchführung von bzw. Beteiligung an Veranstaltungen und Messen

enge Abstimmungen und Zusammenarbeit mit dem Clustermanagement-Team Gesundheitswirtschaft bei der WFBB Wirtschaftsförderung Brandenburg GmbH und bei Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Unterstützung des Berichtswesens

Folgende Anforderungen werden an Sie gestellt:

Abgeschlossenes Hochschulstudium in einem für die Tätigkeit relevanten Studiengang

Berufserfahrung möglichst in einem ähnlichen Aufgabengebiet, z.B. in der Gesundheitswirtschaft, im Netzwerkmanagement, in Kooperationsprojekten o.ä.

Erfahrungen im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Führerschein Klasse B

Sicherer Umgang mit Officeprogrammen

Stil- und Formulierungssicherheit im Schreiben von Texten

Kreativität und Eigeninitiative

Gespür und Begeisterungsfähigkeit für Trends und Themen

Verständnis und Interesse für wirtschaftspolitische Zusammenhänge

Wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit unserem Team, an einem der spannendsten wirtschaftsbezogenen Projekten in Deutschland mitzuwirken, Sie außerdem gerne öffentlich auftreten und sehr kommunikativ sind, dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 22.06.2015 unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit an:

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Clustermanagement Tourismus

z.Hd. Dr. Andreas Zimmer

Am Neuen Markt 1

14467 Potsdam

Tel.: 0331-29873-570

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Stelle wird, je nach Qualifikation, in Anlehnung an den TV-L Brandenburg eingruppiert.

Weitere Informationen zum Cluster :

• Cluster Tourismus unter www.tourismuscluster-brandenburg.de

• Cluster Gesundheitswirtschaft unter www.healthcapital.de

• Wettbewerbsaufruf Gesundheitstourismus & Potenzialstudie Gesundheitstourismus http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/de/Gesundheitstourismus