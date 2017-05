STRATEGISCHER PLANER | MODERATOR (m/w) FÜR TOURISTISCHE DESTINATIONEN UND STANDORTMARKETING

Viel effizienter und tatkräftiger zum Ziel kommen – ist das Dein Ding? Bist Du neugierig und verfügst Du über langjährige Erfahrungen in Moderation, Tourismusmarketing und Standortmarketing? Macht es Dir Freude, Interessensgruppen zu begeistern und mit unseren Kunden individuelle Marketingkonzepte zu erarbeiten? Kommst Du gerne im Team zu neuartigen und ideenreichen Konzeptionen? Als Moderator und Berater in Workshops und Pitches begeisterst Du mit Deinen herausstechenden Präsentationsfähigkeiten. Dank Deiner Erfahrung bringen Dich auch komplexe Anforderungen nicht ins Schwitzen. All Deine Fähigkeiten nutzt Du auch dazu, unsere internen Standards und Prozesse kontinuierlich zu verfeinern.

Wenn Du so gestrickt bist, dann passt Du genau zu GRUPPE DREI®.

GRUPPE DREI® GmbH ist Expertenagentur für strategisches Marketing und Kommunikation. Unser Firmensitz ist in Südwestdeutschland, also dort, wo Leben wirklich Spaß macht. Seit über 25 Jahren sind wir mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich am Markt. Unsere Kunden erwarten von uns erstklassige Sozialkompetenz, perfektes Auftreten sowie intelligentere und fantasievollere Strategien als von anderen. Komm in eine der attraktivsten Regionen Deutschlands zwischen Stuttgart und Bodensee! Wir sind an Menschen interessiert, die alles sein wollen, nur nicht Durchschnitt. Zum sofortigen Eintritt suchen wir

STRATEGISCHEN PLANER | MODERATOR (m/w)

FÜR TOURISTISCHE DESTINATIONEN

UND STANDORTMARKETING

Das solltest Du mitbringen:

Mehrjährige Berufserfahrung in der Planung und Konzeption von Bürgerbeteiligungsprozessen, Markenprozessen und Kommunikationsstrategien

Souveränität im Kundenkontakt

Sehr gute Moderations- und Präsentationsfähigkeiten

Ausgeprägtes Prozessdenken und hoher Qualitätsanspruch

Erfahrungen im Pitchumfeld

Reisebereitschaft (für Kundentermine)

Sicherer und souveräner Schreibstil in Deutsch

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

ODER AN

GRUPPE DREI GmbH

— Bewerbungsunterlagen –

Robert-Bosch-Straße 9

78048 VS-Villingen

Telefon 07721 8421-0

www.gruppedrei.com