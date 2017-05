Viel effizienter und tatkräftiger zum Ziel kommen – ist das Dein Ding? Bist Du neugierig und verfügst Du über Erfahrungen in Sachen Projektorganisation, Projektsteuerung und Kundenmanagement? Macht es Dir Freude, mittelständische Unternehmen in der Markenbildung, Markensteuerung und Kommunikation aktiv zu begleiten und innerhalb der GRUPPE DREI Projekte erfolgsorientiert umzusetzen? Kommst Du gerne im Team zu neuartigen und ideenreichen Konzeptionen?

Wenn Du so gestrickt bist, dass Organisation und Kundenbegeisterung Deine Leidenschaft sind, dann passt Du genau zu GRUPPE DREI®.

GRUPPE DREI® GmbH ist Expertenagentur für strategisches Marketing und Kommunikation. Unser Firmensitz ist in Südwestdeutschland, also dort, wo Leben wirklich Spaß macht. Seit über 25 Jahren sind wir mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich am Markt. Unsere Kunden erwarten von uns erstklassige Sozialkompetenz, perfektes Auftreten sowie intelligentere und fantasievollere strategiekonforme Designs als von anderen.

Komm in eine der attraktivsten Regionen Deutschlands zwischen Stuttgart und Bodensee! Wir sind an Menschen interessiert, die alles sein wollen, nur nicht Durchschnitt. Zum sofortigen Eintritt suchen wir

PROJEKTMANAGER (m/w)



Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an:



Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



ODER AN



GRUPPE DREI GmbH

— Bewerbungsunterlagen –

Robert-Bosch-Straße 9

78048 VS-Villingen

Telefon 07721 8421-0

www.gruppedrei.com