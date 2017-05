GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer/in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH

Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH (www.ferienregionnationalpark.de) wurde 2014 als touristische Vereinigung von insgesamt 13 Gemeinden entlang des ersten deutschen Nationalparks, des Nationalparks Bayerischer Wald gegründet.

Aufgabe der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH ist die zentrale Vermarktung der Region und ihrer Mitgliedsgemeinden. Dabei sind ihr die lokalen Touristinformationen der Mitgliedsgemeinden untergeordnet.

Die Stelle der Geschäftsführung ist per sofort neu zu besetzen.

Die Aufgaben der Geschäftsführung umfassen:

Strategische, operative und personelle Leitung der GmbH

Interne Organisation und betriebswirtschaftliche Geschäftsführung (Erstellung des Wirtschaftsplanes und Jahresabschlusses, Sicherung des Budget- und Kostenmanagements, Controlling)

Erstellung und Umsetzung einer internen personellen und wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie inklusive Evaluierungsstrategie

Weiterführung, Weiterentwicklung und Umsetzung der bestehenden Marketingstrategie zur zielgruppengerechten Produktgestaltung und Vertrieb inkl. Evaluierung.

Innenmarketing

Mitwirkung bei der Etablierung einer grenzüberschreitenden Gesamtdestination mit böhmischen Nachbargemeinden

Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ostbayern, der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, dem Fachbeirat und mit touristischen Kooperationspartnern aller Ebenen und Leistungsträgern

Repräsentation der Region und der GmbH in überregionalen Veranstaltungen und Ausschüssen, Binnenvertretung sowie Lobbyarbeit

Folgende Qualifikationen werden erwartet:

Mehrjährige Berufserfahrung in einer Führungsposition eines Unternehmens, bevorzugt aus der Tourismuswirtschaft

Fundierte Kenntnisse in der Betriebswirtschaft, der Prozesssteuerung, dem Personalmanagement, sowie dem Qualitätsmanagement und Controlling

Erfahrungen im Destinationsmanagement und –marketing

Kenntnisse im Bereich öffentlicher Verwaltungsstrukturen, Regionalpolitik- und Entwicklung

Identifikation und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Region, dem Nationalpark Bayerischer Wald und seiner Philosophie

Bereitschaft zur interkulturellen Zusammenarbeit

Sicheres Auftreten, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, organisiertes Handeln, strategisches Denken, hohes Engagement, Serviceorientierung, soziale Kompetenzen, Führungskompetenz, Teamfähigkeit, Integrations- und Vermittlungsfähigkeit

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 1.7.2017 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, sowie Ihrer Vita und Referenzen in den o.g. Bereichen an unten stehende Adresse. Bitte geben Sie auch den frühestmöglichen Eintrittstermin an.

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH

z.Hd. Bürgermeister Herbert Schreiner

Rathausplatz 4

D-94258 Frauenau

Für Fragen steht Herr Bürgermeister Schreiner gerne unter der Telefonnummer +49 (0)9926 940021 oder per Mail unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.

Bewerbungen können nur zurückgesandt werden, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt wurde. Anderenfalls liegen Ihre Unterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 4 Wochen zur Abholung bereit.