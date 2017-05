GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer/in

Wir sind 12 Städte und Gemeinden im mittleren Kinzigtal und seinen Seitentälern, die seit 1998 im lo-sen Verbund, aber trotzdem erfolgreich im Tourismus zusammenarbeiten. Nun wollen wir mit dem neu gegründeten Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V. mit Sitz in Wolfach den nächsten Schritt ma-chen und die Arbeit weiter professionalisieren und intensivieren.

Für diese reizvolle Aufgabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/in

Als Geschäftsführer/in des Vereins sind Sie verantwortlich für die gesamte touristische Angebotskette, die Sie zusammen mit den Ortstouristikern und Ihrem Team in der Geschäftsstelle weiterentwickeln. Über den inneren Aufbau der neuen Organisation und Ihres Teams entscheiden Sie gemeinsam mit dem Vorstand. Wichtige Aufgaben werden für Sie die Initiierung eines Markenbildungsprozesses und die Einführung der KinzigtalCard als Vorteilskarte für unsere Gäste sein.

Die touristischen Schwerpunkte unserer Region liegen in den Bereichen Aktiv- und Familienurlaub, Kurz-reisen und Tagestourismus. Wir haben ca. 500.000 Übernachtungen in 420 Beherbergungsbetrieben. Tagestouristische Schwergewichte sind neben zahlreichen kleineren und mittleren Einrichtungen das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach und die Dorotheenhütte in Wolfach.

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit mit

Sozialkompetenz, Integrationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Erfahrung in der Steuerung von Destinationen

fundierten Kenntnissen in Marketing, Controlling und Produktentwicklung

Sprachkenntnissen (Englisch, Französisch)

Sie erwartet

eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit

eine gute touristische Infrastruktur

eine touristisch äußerst vielseitige Region mit weltbekannten Attraktionen (Heimat des Bollenhuts, Hornberger Schießen, Schwarzwaldbahn, …)

ein angenehmes Wohnumfeld mit guter überörtlicher Verkehrsanbindung und allen weiterführenden Schulen

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis 06.06.17 an den 1. Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Thomas Geppert, Hauptstr. 41, 77709 Wolfach. Für Fragen steht Ihnen Bürgermeister Thomas Geppert (Tel. 07834/835332, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zur Verfügung.