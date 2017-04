Du liebst die Nordsee, das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer und kennst Dich an der niedersächsischen Nordsee sehr gut aus? In der digitalen Welt fühlst Du Dich Zuhause und Du bist an Trends und Technologien im Digitalen Marketing interessiert? Du liebst das Neue und bist dir für keine Aufgabe die zur Erreichung deiner Ziele führt zu schade? Du arbeitest zudem organisiert und sorgfältig, bist textsicher und hast Spaß im Team spannende Projekte für Deine Lieblingsdestination Nordsee umzusetzen?

Dann suchen wir Dich als

MitarbeiterIn Weltnaturerbe Wattenmeer und Onlinemarketing

bei der „Die Nordsee GmbH“, der touristischen Dachorganisation für die niedersächsische Nordsee mit Sitz in Schortens-Roffhausen.

Das sind Deine Aufgaben:

Umsetzung von Projekten im Rahmen unseres Förderprojektes „Watten-Agenda“

Sensibilisierung für die Besonderheit des UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer bei Urlaubern und Leistungsträgern Koordination von verschiedenen Veranstaltungen zur Erreichung des Projekt-Outputs Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektpartnern Netzwerkarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern

Contenterstellung für Website und Social Media (Text, Bild, Bewegtbild)

Allgemeine Projektaufgaben

Diese Qualifikationen solltest Du unbedingt mitbringen:

Ausbildung als Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit oder abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus oder vergleichbare Qualifikation

Erfahrung mit der Erstellung von Content für Website und/oder soziale Netzwerke

Flüssiger, webgerechter Schreibstil

Verständnis für technische Tools und Lust aufs Ausprobieren von neuer Technik

Kommunikationsstärke und Eigeninitiative

Organisierter, sorgfältiger und selbständiger Arbeitsstil

Das bieten wir Dir:

Ein kleines Team mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

Ein spannendes Tätigkeitsfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben

Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten

Unser Wunsch-Starttermin ist der 1. Juli 2017. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2018.

Deine digitalen Bewerbungsunterlagen, auch in unkonventioneller Form, inklusive Gehaltsvorstellung schickst Du bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Wir freuen uns auf Dich!

Die Nordsee GmbH, Olympiastr. 1, 26419 Schortens, www.die-nordsee.de