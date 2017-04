Das Ostseebad Grömitz ist eines der renommiertesten und bekanntesten Seebäder an der deutschen Küste. In den letzten Jahren hat sich Grömitz dynamisch weiterentwickelt. Neben dem Schwerpunkt der Infrastrukturentwicklung kommt der Intensivierung des Marketings eine besondere Bedeutung zu. Einhergehend mit einem Markenentwicklungsprozess wird das Marketing für das Ostseebad Grömitz neu definiert.

Für diese spannenden Zukunftsaufgaben sucht der Tourismus-Service Grömitz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und kreative

Marketingfachkraft (w/m) in Vollzeit.

Sie haben erfolgreich ein Studium bzw. eine Ausbildung im Bereich Marketing oder Tourismus abgeschlossen und verfügen bereits über entsprechende, umfassende und belegbare Erfahrungen im Tourismus-Marketing.

Zu Ihre Aufgaben gehören

Operatives Marketing (Online Marketing, Social Media, Innenmarketing etc.)

Konzeption, Planung, Durchführung, Überwachung und Auswertung von Marketing- und PR- Projekten (inkl. Steuerung externer Dienstleister)

Entwicklung neuer Marketingkonzeptionen und touristischer Profilierungsstrategien in Abstimmung mit der Geschäftsführung

Gestaltung und Umsetzung von Marketingkampagnen in Abstimmung mit der Geschäftsführung

Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Leistungsträgern

Verwaltung, Konzeption und Gestaltung von Internetseiten im Content-Management-System

Koordination der Marketingkooperation der LTO OstseeFerienLand

Verwaltung des OstseeFerienLand Marketingbudgets

Betreuung des Gastgeberverzeichnisses des OstseeFerienLand in den Bereichen Online und Print

Analyse der Marketingmaßnahmen von Grömitz und dem OstseeFerienLand, auch in Verbindung mit Instrumenten der Marktforschung

Pressearbeit, Bearbeitung von Bildanfragen

Regelmäßige Ausarbeitung von Statistiken

Moderation von Sitzungen



Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen

Unternehmerisches Denken und Handeln verbunden mit einer „Hands-on Mentalität“ sowie einem ausgeprägten Dienstleistungsverständnis

Eigenverantwortliche, lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ein sicheres Auftreten

Konzeptionelles Denken

Sehr gute Deutschkenntnisse

Sehr gute Kenntnisse von Microsoft-Office-Anwendungen sowie Internet

Praktische Erfahrungen mit Gestaltungsprogrammen (z.B. Photoshop) und Contentmanagementsystemen sind von Vorteil

Praktische Erfahrungen in der Verwendung der neuen Medien / Social Media

Der Tourismus-Service Grömitz ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Grömitz und verantwortlich für alle touristischen Belange der Gemeinde sowie Betreiber der „Grömitzer Welle“, eines Yachthafens, eines Campingplatzes und weiterer Liegenschaften mit einem Umsatzvolumen von etwa 10 Mio. Euro im Jahr.

Eine angemessene Vergütung und attraktive Sozialleistungen sind selbstverständlich. Die Arbeit im Tourismus-Service Grömitz ist geprägt von flachen Hierarchien und einem kollegialen Miteinander. Wenn Sie sich angesprochen fühlen von dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 15. Mai 2017 mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an den Tourismus-Service Grömitz, Neuer Markt 1, 23743 Grömitz oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Für Fragen steht Ihnen die Betriebsleiterin Marketing, Frau Janina Kononov, unter 04562/256 235 zur Verfügung.