Die projekt2508 GmbH ist eine der führenden Agenturen für den Kulturtourismus. Mit unseren Geschäftsbereichen Marketing, Beratung, Ausstellungsmanagement, Kontor sowie der Culture Lounge auf der ITB Berlin, der offiziellen Kulturhalle der Messe, entwickeln wir individuelle Lösungen für Städte und Kulturregionen, Kultureinrichtungen und private Unternehmen der Kultur-, Tourismus- und Freizeitbranche.

Für unsere Zentrale in Bonn suchen wir ab Juli 2017 einen

Junior Consultant/Projektmanager (m/w)

Ihre Aufgaben

Sie arbeiten im Geschäftsbereich Beratung an verschiedenen Projekten zur Entwicklung (kultur-)touristischer Profile, Konzepte, Produkte, Einrichtungen und innovativer Ideen. Zu Ihren Aufgaben gehören Marktforschungsaufgaben, (Vor-Ort-)Recherchen, Analysen, die Organisation und auch Moderation von Veranstaltungen und Workshops, die administrative Kundenbetreuung und Terminsteuerung, das Erstellen von Präsentationen und Berichten sowie die kreative, konzeptionelle Mitarbeit an vielfältigen Projekten.

Wir erwarten

ein abgeschlossenen (Fach-)Hochstudium in relevanten Fachrichtungen, z.B. Tourismusmarketing, Tourismuswirtschaft, Destinationsmanagement, Kulturmanagement, Geographie, Betriebswirtschaft u.Ä.

Interesse an kulturellen Themen und Inhalten

hohe Datenaffinität und Zahlenkompetenz

Onlinekompetenz und Kenntnisse der digitalen Kultur- und Tourismuswirtschaft

Organisationstalent, selbstständiges, strategisches sowie analytisch-konzeptionelles Arbeiten und Denken

Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen

Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit auch in stressigen Situationen

gute MS-Office-Kenntnisse

erste Berufserfahrungen im Destinations-, Tourismus-, Kulturmanagement oder der Beratung

Die Stelle ist zunächst befristet auf 18 Monate. Es besteht die Chance auf Weiterbeschäftigung.

Bei uns können Sie sich kreativ und engagiert in spannende, abwechslungsreiche Projeke aus Kultur und Tourismus einbringen und arbeiten in angenehmer Arbeitsatmosphäre in einer Stadt mit hoher Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin - ausschließlich per E-Mail - an: Matthias Burzinski - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Mehr über projekt2508 erfahren Sie unter:

www.projekt2508.de