Als (Senior) Sales Manager (w/m) Nord/Ost sind Sie Teil des Teams Sales, an einem Arbeitsort mit Home-Office-Option oder in unserer künftigen Niederlassung in Berlin. Das Team Sales ist erster Ansprechpartner für unsere Kunden aus der Tourismus-, Outdoor- und Verlagsbranche. Hier werden zusammen mit unseren Kunden Angebote entwickelt, um unsere Marketingleistungen und Produkte gewinnbringend für den Kunden einzusetzen.

Ihr neuer Job bei Outdooractive

Sie sind für die Gewinnung und Betreuung von Neukunden aus dem touristischen Umfeld in Nord-/Ost-Deutschland zuständig.

Hierbei unterstützen Sie unsere Kunden beim Erfüllen deren Ziele mit unserem Netzwerk, unserer Technologie und Ihrem Know-how.

Sie entwickeln neue Vertriebsstrategien und setzen diese in enger Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung selbstständig um.

Sie betreuen unsere Kunden aus dem Tourismus-, Destinations- und Outdoorbereich, sowohl vor Ort als auch auf Messen.

Sie identifizieren die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden und kommunizieren diese in das Team.

Zudem beobachten Sie unsere Wettbewerber und den Markt.

Was Outdooractive von Ihnen erwartet

Sie können ein abgeschlossenes Studium oder eine relevante Ausbildung vorweisen und verfügen über mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung.

Sie kennen sich im Vertrieb von Produkten aus, die sowohl komplex und erklärungsintensiv, als auch nachhaltig sind.

Idealerweise bringen Sie branchenspezifische Beziehungsnetzwerke mit.

Sie sind flexibel, reisebereit, kommunikativ, selbstbewusst und verstehen es, andere zu begeistern.

Sie weisen eine hohe Leidenschaft für Outdoorsport und innovative Technologien auf.

Sie besitzen sichere Englischkenntnisse und idealerweise Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache.

Was Ihnen Outdooractive bietet

Die Möglichkeit, am weiteren Erfolgsweg der Outdooractive Plattform maßgeblich mit zu wirken.

Ein einzigartiges marktführendes Produkt in einem wachsenden Markt.

Herausfordernde, spannende Aufgaben mit besten Entwicklungsperspektiven.

Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und eigenverantwortliches Arbeiten.

Ein flexibles Arbeitszeitmodell, flache Hierarchien sowie ein interessantes Karriere- und Weiterbildungsmanagement.

Eine adäquate Einarbeitung, um Outdooractive näher kennen zu lernen.

Ein kollegiales Miteinander, tolle Mitarbeiterevents und ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem outdoor-affinen Team.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form, mit Angabe des nächstmöglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

Kontakt:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Webseite:

corp.outdooractive.com