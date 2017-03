Assistentin/Assistenten Office Management in Vollzeit

Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH ist die offizielle Landesmarketingorganisation des Freistaats Bayern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Vermarktung und Profilierung der gesamten und facettenreichen bayerischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft im internationalen Wettbewerb.

Für den Bereich Empfang suchen wir ab 01. Juni 2017 eine(n) erfahrene(n)

Assistentin/Assistenten Office Management

Ihre Aufgaben:

Betreuung und Organisation des Empfangs und der Konferenzräume, Beantwortung touristischer Anfragen per Mail und Telefon, Recherche und Zusammenstellung von Informationen zu verschiedenen tourismusrelevanten Themen in Bayern, Bearbeitung der ein- und ausgehenden Post (via Kurier), Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial und Betreuung der technischen Geräte, Pflege Kundendatenbank (COBRA), Koordination des Lagermanagements (u.a. via Online-Fulfillment-Tool), allgemeine administrative Aufgaben

Ihr Profil:

Wir suchen eine(n) engagierte(n) Kollegen(in) für unser Team, der/die folgende Voraussetzungen mitbringt:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (gerne auch Wiedereinsteiger), Berufserfahrung im oben genannten Tätigkeitsfeld, fundierte Kenntnisse in MS Office, gewissenhafter Umgang mit Daten, gute Englischkenntnisse;

teamorientiert, kommunikativ, eigenverantwortlich und organisationssicher, gepflegtes und selbstbewusstes Auftreten

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen zunächst einen auf 24 Monate befristeten Vertrag mit angemessener Vergütung. Bitte schicken Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Wir freuen uns auf Sie!