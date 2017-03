Bad Laasphe ist ein attraktiver touristischer Standort, der vor allem Aktivurlauber anspricht. Mit der Lage im waldreichsten Gebiet Deutschlands in Südwestfalen an der Grenze zu Hessen sowie direkt am Lahntalradweg, Lahnwanderweg und am Rothaarsteig bieten sich sowohl für Wanderer als auch sportliche Radfahrer abwechslungsreiche Touren an. Hauptsächlich genießen Menschen ab 50 Jahren unsere wundervolle Landschaft bei einem Kurzurlaub. Die Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH bearbeitet die Themen Stadtmarketing, Tourismusvermarktung, Touristinformation und Eventmanagement für die Stadt Bad Laasphe.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in Marketing in Teilzeit (20 Std./Woche)

Ihre Aufgaben:

Organisation und Steuerung des operativen Marketings (Kommunikation, Social Media)

Konzeption, Planung und Durchführung von Marketing- und PR- Projekten (inkl. Steuerung externer Dienstleister und Vereine)

Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen sowie Einzelhandelsvereinen

Entwicklung neuer Marketingkonzeptionen und touristischer Profilierungsstrategien Gestaltung und Umsetzung von Marketingkampagnen in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung

Organisation und Durchführung von Events & Messeauftritten

Aktive Mitwirkung im Schnittstellenbereich von Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Ihr Profil:

Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit der Fachrichtung Betriebswirtschaft, Tourismus- oder Eventmanagement gern mit Schwerpunkt Marketing

Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, gern im Marketing oder Eventmanagement

Unternehmerisches Denken und Handeln verbunden mit einer „Hands-on Mentalität“ sowie einem ausgeprägten Dienstleistungsverständnis

Eigenverantwortliche, lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ein sicheres Auftreten

Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse

Sehr gute Kenntnisse von Microsoft-Office-Anwendungen sowie Internet

Erfahrungen mit Gestaltungsprogrammen (z.B. Photoshop) und Typo3 von Vorteil

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine zunächst auf drei Jahre befristete Stelle in Teilzeit (20 Std. /Woche) an. Sie erwartet ab Juni / Juli 2017 eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem erfolgreich wachsenden Markt in der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH. Die GmbH ist von flachen Hierarchien und kollegialem Miteinander geprägt. Wir bieten neben individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine faire und leistungsorientierte Vergütung sowie gute Sozialleistungen.

Sie bringen ein hohes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft mit und arbeiten gern im Team? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in einer pdf-Datei und unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 21. April 2017 per E-Mail oder Post an Frau Signe Friedreich (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH

Wilhelmsplatz 3

57334 Bad Laasphe

Tel.: 02752 – 898

Fax.: 02752 - 7789

Web: www.tourismus-badlaasphe.de