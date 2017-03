Fachkraft (m/w) fÃ¼r Tourismusaufgaben

Die STADT GRÜNSTADT sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Fachkraft (m/w) für Tourismusaufgaben

in Teilzeit / Vollzeit

Die Stadt Grünstadt ist eine ehemalige Grafenstadt mit knapp 14.000 Einwohnern und liegt im Zentrum des Leiningerlandes an der Deutschen Weinstraße östlich des Haardtrandes (Ausläufer des Pfälzer Waldes).

Ihre Aufgaben

Marketing und Werbekonzeption

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Entwicklung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen vor Ort

Verantwortliche redaktionelle Betreuung der Homepage und den sozialen Netzwerken im Bereich Tourismus

Aufbau und Mitwirkung von/bei touristischen Kommunikationsnetzen

Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen wie z.B. Deutscher Tourismusverband (DTV), Touristik- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz, Pfalztouristik, Verein Deutsche Weinstraße-Mittelhardt, Verein „Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V.“, Metropolregion Rhein-Neckar und weiteren Touristinformationen

Mitarbeit im touristischen Arbeitskreis (Bereich Deutsche Weinstraße-Mittelhaardt)

Klassifizierung von Ferienwohnungen, -häusern oder Privatpensionen

Organisation und Durchführung evtl. Messeteilnahmen oder ähnlichen Ausstellungen

Organisation und Leitung der Touristinfo

Betreuung der Weingräfin während ihrer Amtszeit

Aufbau und Verwaltung eines Bilder- bzw. Filmarchivs

bei Vollzeit weitere Aufgabenübertragungen außerhalb des Bereiches Tourismus

Ihr Profil

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Tourismus oder Studium mit Schwerpunkt Tourismus, alternativ im Bereich der öffentlichen Verwaltung

Kenntnisse der touristischen Organisationen und Strukturen in Rheinland-Pfalz

Organisationstalent, Flexibilität, schnelle Auffassungsgabe und Einarbeitung in neue Themeninhalte

sichere PC- und Internetkenntnisse (vor allem MS-Office-Paket)

Führerscheinklasse B

ergebnisorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Kenntnisse von Moderations- und Präsentationstechniken

Fähigkeit, im Team zu arbeiten, soziale Kompetenz

Kreativität und Freude an selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit

erste praktische Erfahrungen in den Bereichen Tourismus- und Kulturarbeit wünschenswert, aber nicht erforderlich

Wir bieten

leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD, Entgeltgruppe 8 bzw. 9a, mit allen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie z.B. betriebliche Altersversorgung, Jahressonderzahlung, ggfs. Leistungsprämie, ggfs. weiterer Aufstieg

ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld

eigenverantwortliches Arbeiten im Team

umfassende Einarbeitung

Interessiert ?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe zum möglichen Beschäftigungsbeginn bis spätestens 28.04.2017. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Stadtverwaltung Grünstadt, Zentralabteilung, Kreuzerweg 2, 67269 Grünstadt

oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Joachim Meyer (Telefon: 06359/805-101) oder Herr Gerhard Laubersheimer (Telefon: 06359/805-301) gerne zur Verfügung.

Bewerbungen per e-Mail bitte als eine zusammenhängende Datei, die 5 Megabyte nicht überschreiten sollte. Bewerbungsunterlagen per Post bitte nur als Kopien einreichen und keine Mappen oder Klarsichtfolien verwenden, da eine Rückgabe aus Kostengründen nicht erfolgt. Datenschutzgerechte Behandlung wird in beiden Fällen garantiert.