Reiseverkehrskauffrau/-mann im Homeoffice â€“ europaweit

expertcloud.de ist ein virtuelles Contact Center. Unsere Experten arbeiten alle selbstständig von zu Hause aus – und das europaweit! Die Kundenbetreuung findet über alle gängigen Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, E-Mail, Live-Chat, Messenger) statt. Wenn Du Lust hast, die Zukunft der Kundenbetreuung mitzugestalten, bist Du bei uns genau richtig!

Für unseren Auftraggeber HolidayCheck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte Mitarbeiter in unserem Online Reisebüro.

Deine Aufgaben:

Du bist der erste Ansprechpartner für reiselustige Anrufer und berätst sie bei der Planung der schönsten Zeit des Jahres – ihres Urlaubes!

Du führst individuelle Verkaufsgespräche am Telefon, erstellst Angebote und buchst die Reise im jeweiligen Buchungssystem.

Auch nach der Buchung stehst du für alle Kundenanfragen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Dein Profil:

Du hast eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau bzw. -kaufmann abgeschlossen

Die Arbeit mit Buchungssystemen wie MERLIN, IRIS, TOMA oder AMADEUS bereitet Dir keine Schwierigkeiten

Idealerweise hast Du bereits Erfahrung mit der Erstellung von Reiseangeboten gesammelt

Du kannst Dich in andere Menschen hineinversetzen und kannst, hinsichtlich Deiner Kommunikation, die Leute da abholen wo sie sind

Du bewegst Dich sicher und gern im Internet und magst die Arbeit am Computer

Du hast Spaß am Telefonieren und Verkaufen und trägst einen ausgeprägten Dienstleistungsgedanken in dir

Du bringst mindestens 15 Stunden pro Woche Zeit mit

Organisatorische und technische Voraussetzungen:

Vorliegen eines Gewerbescheins (bei Fragen hierzu kannst Du uns gern kontaktieren oder einen Blick in die FAQs werfen)

Du verfügst über eine 6000er DSL Leitung sowie eine LAN-Verbindung (kein WLAN)

Auf Deinem Computer/Laptop läuft mindestens Windows 7

Du hast ein USB-Headset und zwei Bildschirme oder kannst diese besorgen

Deine Vorteile:

Wir bereiten Dich durch ein vergütetes Webinar-Training optimal auf Deine Aufgaben vor

Du hast die Möglichkeit europaweit im Homeoffice zu arbeiten

Deine Verdienstmöglichkeiten liegen zwischen 9 – 13 €

flexible Arbeitszeiten: Du entscheidest, wann Du arbeiten möchtest

Auch im Homeoffice bist Du Teil eines großartigen virtuellen Teams

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit steht Dir ein Mentor zur Seite

Wie geht es jetzt weiter?

Fühlst Du Dich angesprochen und möchtest den nächsten Schritt in Deiner Karriere gehen? Bewirb Dich direkt per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen und starte mit dem nächsten Training!

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ansprechpartner

Barbara Hasenburger

Telefon: 030-991916349