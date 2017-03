Praktikant Gastgeber-Service (m/w)

Der IRS - Region 18 e.V. (kurz IRS18) ist der Betreiber des regionalen Destination Management Systems TOMAS® für Südostoberbayern (Landkreise Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Altötting) mit Sitz in Bernau am Chiemsee und verwaltet derzeit ca. 5500 Unterkunftsbetriebe. Zentrale Elemente sind die Unterkunftsreservierung mit Schnittstellen zu den wichtigsten Verkaufskanälen, sowie ein touristischer online Veranstaltungskalender. Neben der Softwarebetreuung sieht sich der IRS18 als Kompetenzzentrum für den Vertrieb touristischer Leistungen (Unterkünfte, Erlebnisse, Veranstaltungen) in der Region 18.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Praktikanten Gastgeber-Service (m/w)

Du möchtest den Umgang mit Reservierungssystemen kennenlernen? Du hast Spaß am regionalen Tourismus und hast Interesse am touristischen online Vertrieb? Du möchtest in einem engagierten Team mitarbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen ab sofort einen Praktikanten (m/w). Für die Dauer Deines 3-6 monatigen Praktikums wirst du intensiv in unserem Gastgeber-Service mitarbeiten.

Das sind Deine Aufgaben

telefonische und persönliche Beratung unserer Bestands-Gastgeber

Recherche und Abfrage der Stammdaten von neuen Gastgebern

Anlegen und Pflege der Betriebe im Reservierungssystem TOMAS

Systemschulungen für Gastgeber

Entwicklung eines Qualitätsmanagementprozesses

Inhaltliche Abstimmung mit Vertriebspartnern

Anforderungen

laufende Ausbildung im touristischen Bereich mit vorgeschriebenem Pflichtpraktikum

Freude und Interesse am regionalen Tourismus (insbes. im online Vertrieb und online Marketing)

Freude an der Kundenberatung telefonisch sowie im persönlichen Gespräch

Selbständigkeit und schnelle Auffassungsgabe

Lernbereitschaft

Kommunikationsstärke und Teamgeist

Das Praktikum wird vergütet.

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse/Nachweise) per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Ansprechpartner ist Katja Gensow. Telefonische Rückfragen unter 08051 964410.

IRS - Region 18 e.V. | Felden 10 | 83233 Bernau am Chiemsee

Tel. 08051 964410 | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | www.irs18.de