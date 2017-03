PraktikantenplÃ¤tze im Tourismus

In Ostwestfalen-Lippe, zwischen Teutoburger Wald und Weser, liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung und mit guter Infrastruktur, vielfältigem Wirtschaftsgefüge, Messezentrum und traditionsreichem Staatsbad die Stadt Bad Salzuflen (55.000 Einwohner). Mit rund 4000 Betten und 800.000 Übernachtungen zählt das Staatsbad zu den führenden Heilbädern Deutschlands. Die Staatsbad Salzuflen GmbH definiert die Geschäftsfelder Gesundheit, Kur, Tourismus und Stadtmarketing als ihre Kernkompetenzen.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat in Zusammenarbeit mit der PROJECT M GmbH, eines der führenden Strategieberatungsunternehmen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, ein Gesundheits- und Tourismuskonzept 2021 für den Standort Bad Salzuflen entwickelt. Zur Umsetzungsbegleitung erster Handlungsfelder und Schlüsselprojekte und zur Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Geschäftsfeldbereiche Medizin- und Gesundheitstourismus, Freizeittourismus und Messe-, Kongress- und Tagungstourismus suchen wir

Praktikanten Tourismus (m/w)

für die Bereiche

Marketing und Tourist Information

(operative und strategische Ausrichtung)

und

Projektassistenz Geschäftsleitung

(strategischer Schwerpunkt)

Im Rahmen der weiteren strategischen Zusammenarbeit mit der Project M GmbH ist die Praktikumszeit mit Präsenzphasen bei Project M verbunden.

Aufgabenbereiche Marketing und Tourist Information:

Operative und strategische Aufgabenstellungen

Übernahme und Verantwortung von Service- und Sales-Projekten

Durchführung von Gästebefragungen und Monitoring

Projektunterstützung und Dokumentation

Erstellung von Präsentationen

Einsatz im Bereich Marketing und in der Tourist Information

Teilnahme an Messen

Aufgabenbereiche Assistenz Geschäftsleitung:

Operative und strategische Aufgabenstellungen

Begleitung und Projektdokumentation im Rahmen des Gesundheits- und Tourismuskonzeptes

Projektaufgaben für das Staatsbad Vitalzentrum

Projektübernahme in der Kooperation mit überregionalen Tourismusorganisationen

Erstellung von Präsentationen

Wir erwarten analytisches und strategisches Denken, hohe Zahlenaffinität und die Sicherheit bei der Erstellung von Präsentationen sowie in der Moderation von Workshops und bei der Projektübernahme.

Sie sind eingeschriebene Studierende und suchen ein Pflichtpraktikum für das Sommersemester 2017 in einem interessanten Arbeitsgebiet? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung – gern per E-Mail als PDF – an die

Staatsbad Salzuflen GmbH, Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon: 05222 183210 - Frau Barnowski