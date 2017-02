Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Vollzeit und Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Teilzeit

Die Hopfen- und Bierstadt Spalt im Landkreis Roth (ca. 5000 Einwohner), im Fränkischen Seenland gelegen, sucht zum nächstmöglichen Eintrittstermin

eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Vollzeit und

eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Teilzeit

für das Kornhaus mit Tourist-Information und HopfenBierGut

mit musealen und touristischen Aufgaben

Die Stadt Spalt benötigt für das Kornhaus, Tourist-Information und das HopfenBierGut, zur Verstärkung des Teams eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Vollzeit und eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Teilzeit.

Die Tätigkeit orientiert sich dabei an den Öffnungszeiten des Kornhauses. Das Kornhaus steht an 6 Tagen in der Woche den Besuchern zur Verfügung. Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat eine 5-Tage-Woche, die jedoch auch die Wochenenden und Feiertage mit einbezieht.

Wen wir suchen:

... jemanden, der begeisterungsfähig ist, die Ärmel hochkrempelt und aktiv nach Antworten und Lösungen sucht.

Sie sind in hohem Maße teamfähig, übernehmen gerne Verantwortung und haben den Willen, Ihre Ideen umzusetzen.

Sie stellen sich schnell auf neue Situationen ein und sind flexibel. Dabei verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und selbstständig.

Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Hohes Qualitätsdenken und Verantwortungsbewusstsein

Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Aufgabenschwerpunkte:

Ausarbeitung von touristischen Angeboten

Veranstaltungsorganisation

Evaluierung der Aktivitäten, Besucher

Pflege des Museums und Einhaltung der Hausordnung

Erstkontaktstelle für die Besucher und Unterstützung dieser während ihres Aufenthalts im Kornhaus

Betreuung des Ausschanks im Kornhaus

Überprüfung des Zustandes der Ausstellungen und Museumseinrichtungen

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren während und außerhalb der Öffnungszeiten

Betreuung von Einzelbesuchern und Gruppen

Das bieten wir:

Spannende Projekte im Ambiente des Kornhauses

Vernetztes Arbeiten von Tourist-Information, HopfenBierGut und Spalter Bierwerkstatt

Selbstständiges Arbeiten in flachen Hierarchien in einer Kommune.

Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz

Flexible Arbeitszeiten

Die Bezahlung erfolgt nach Qualifikation und Berufserfahrung nach den Bestimmungen des TVöD. Außerdem werden alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt.

Die Vollzeitstelle wird unbefristet ausgeschrieben, die Teilzeitstelle wird vorerst auf

zwei Jahre befristet.

zwei Jahre befristet. Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Profil:

Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Tourismuskauffrau/-mann

Kenntnisse aus Region Fränkisches Seenland sind wünschenswert

Fundierte EDV-Kenntnisse in den einschlägigen Office-Programmen

Schnelle Auffassungsgabe und selbstständiges Arbeiten

Kontaktfreudigkeit

Beherrschung von mindestens einer Fremdsprache in Wort und Schrift

Interesse und Freude an der Arbeit im touristischen und musealen Aufgabenbereichen

Interesse und Affinität zur Spalter Bier- und Hopfenkultur

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins bitte bis 31.03.2017 an die

Stadt Spalt, z. Hd. d. 1. Bürgermeisters Udo Weingart,

Herrengasse 10, 91174 Spalt

E-Mail:

Bei inhaltlichen Fragen zu dem Aufgabenbereich wenden Sie sich an die Betriebsleiterin des Kornhauses, Frau Sabrina Müller, Telefon: 09175/7965-55. Weitere allgemeine Informationen erhalten Sie vom Geschäftsleiter Robert Nolte unter der Telefonnummer 09175/7965-15. Weitere Informationen zu der Stadt Spalt können Sie unter www.spalt.de entnehmen.



Schwerbehinderte Menschen (§ 2 SGB IX) werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt eingestellt.