Praktikumsplatz Bereich Destinationsmarketing

Praktikumsplatz kurzfristig ab April 2017 – Bereich Destinationsmarketing

Ab April 2017 bietet die OstWestfalenLippe GmbH im Fachbereich Teutoburger Wald Tourismus für immatrikulierte StudentInnen eine Stelle für ein mindestens dreimonatiges Praktikum in Bielefeld an.



Mit mehr als 6,6 Millionen Übernachtungen pro Jahr ist der Tourismus in der Region ein starker Wirtschaftsfaktor. Die Aufgabe des Fachbereiches ist die Koordination und Weiterentwicklung des Tourismusangebotes in der Urlaubsregion Teutoburger Wald.

Wir bieten Einblicke und Aufgaben in folgenden Bereichen:

Marketing (Online, Printmedien)

Veranstaltungs- und Messeorganisation

Beratung von Urlaubsgästen

Projektarbeit

Wir erwarten:

selbstständiges, engagiertes Arbeiten

sehr gute kommunikative Fähigkeiten mündlich und schriftlich

Flexibilität und Teamgeist

Führerschein

gute Kenntnisse in MS-Office

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung gerne online und mit Angabe des von Ihnen gewünschten Praktikumszeitraums an:

OstWestfalenLippe GmbH

Teutoburger Wald Tourismus

„Praktikum“

Turnerstr. 5 - 9

33602 Bielefeld

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!