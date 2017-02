815 m ü.NN, rund 10.000 Einwohner. Mit jährlich über 2,6 Mio. Übernachtungen und 470.000 Gästen zählt der südlichste Ort Deutschlands zu den führenden Ferienregionen der Alpen. Zur Verstärkung unseres Teams von Tourismus Oberstdorf suchen wir eine

Leitung Vertriebsservice (m/w)

Das sind ihre Hauptaufgaben

Gesamtabwicklung bei der Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern aus den Bereichen Sport, Kultur, Tagung, etc.

Buchungsabwicklung, Abrechnung und Controlling diverser nationaler und internationaler Veranstaltungen mit Leistungsträgern und Partnern

Eigenständige Weiterentwicklung des hauseigenen Reservierungsprogrammes für Großveranstaltungen und Tagungen

Entwicklung von Arrangements (Winter- und Sommerangebote)

Weiterentwicklung und Relaunch des Oberstdorfer Urlaubsshops

Projektassistenz ServiceQ (Entwicklung von Qualitätsmaßnahmen für Gäste, Gastgeber und Mitarbeiter)

Personal- und Budgetverantwortung

Was wir von Ihnen erwarten

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit Fachrichtung Tourismus bzw. BWL oder eine vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position wünschenswert

Kreativität und Erfahrung in selbständiger Planung und Umsetzung von Projekten

hohe Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

fundierte MS-Offi ce-Kenntnisse

Zuverlässigkeit, Umsetzungs- und Serviceorientierung

Überdurchschnittliches Engagement, hohe Flexibilität und Kontaktfreude

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, eine weitere Fremdsprache ist wünschenswert

Führerschein der Klasse B

Was wir Ihnen bieten

Es erwartet Sie ein verantwortungsbewusster Arbeitsplatz in Vollzeit mit leistungsgerechter Bezahlung nach TVöD. Sie arbeiten gemeinsam mit einem hoch motivierten, freundlichen und professionell aufgestellten Team. Ihr Aufgabengebiet bietet alle Möglichkeiten der Weiterentwicklung, auch im Hinblick auf die FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf.

Eintritt

Zum nächstmöglichen Termin bzw. 1. Mai 2017

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden sie bitte bis 20. März 2017 an

Tourismus Oberstdorf, Herrn Tourismusdirektor Horst Graf

Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf

oder per Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!