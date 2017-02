Der Verein Südliche Weinstrasse ist der offizielle Zusammenschluss aller in der Weinwerbung und im Tourismus im Landkreis Südliche Weinstrasse und der Stadt Landau wirkenden Kräfte.

Wir suchen:

Eine touristische Fachkraft für unsere Zentrale für Tourismus

Ihre Aufgaben:

Betreuung der Website und der Social-Media-Kanäle der Südlichen Weinstrasse

Bearbeitung von Gästeanfragen und Zimmervermittlung über das pfalzweite Informations- und Reservierungssystem feratel deskline

Kontaktpflege und Kooperation mit touristischen Leistungsträgern, sowie regionalen und überregionalen Tourismusstellen

Gestaltung von Werbemitteln

Bearbeitung einzelner Projekte

Ihr Profil:

Eine touristische Ausbildung oder Studium und erste Berufserfahrung.

Sicherer Umgang mit MS Office, Internet und Social Media

Kenntnisse im Umgang mit Typo3, Feratel-deskline sowie Graphikprogrammen wünschenswert

Ausbildung zum Service-Coach wünschenswert.

Sicheres kommunikationsstarkes Auftreten

Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Spaß an der Arbeit im Team

Führerschein Klasse B

Die Vollzeitstelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden und ist als Elternzeitvertretung befristet bis Januar 2019.

Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung richten Sie bitte bis zum 03.03.2017 an: Südliche Weinstrasse e.V., z.Hd. Uta Holz, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir nur E-Mails mit einem Anhang im PDF-Format mit maximal 10 MB.

Mehr Infos: http://www.suedlicheweinstrasse.de/service/jobboerse/