Gesellschafter als Head of B2B Sales&Operations (m/w) mit MBI fÃ¼r nachhaltig innovative Tourismusplattform

Unser Auftraggeber ist ein junges innovatives Start-Up-Unternehmen, welches nachhaltige Übernachtungsmöglichkeiten an spektakulären Orten bietet. Die Unterbringung der Gäste findet in neuartigen mobilen Schlafgelegenheiten statt, die an den ungewöhnlichsten Orten in– und outdoor aufgestellt werden.

Als neuer Anbieter für minimalistisch nachhaltige Erlebnisübernachtungen in Stadt und Natur, wird seit Beginn in allen Unternehmensbereichen auf Nachhaltigkeit geachtet. Sämtliche Materialien der Schlafgelegenheiten sind aus Bio zertifizierten, ökölogisch unbedenklichen Materialien gefertigt, eine autarke Energieeinheit ist in Vorbereitung.

Als nächste Schritte sind Akquise und Contracting potentieller Aufstellorte und –partner sowie eine Standardisierung der Logistik- und Cateringprozesse geplant. Um dieses weitere Wachstum nun erfolgreich gestalten zu können suchen wir für unseren Auftraggeber eine/n versierte/n

Gesellschafter als Head of B2B Sales&Operations (m/w) mit MBI für nachhaltig innovative Tourismusplattform

Arbeitsort: Metropolregion Hamburg

Ihre Aufgaben

Akquisition und Contracting von potentiellen Aufstellorten und –partnern mit Hilfe von regionalen Locationscouts

Festlegung der Prozesse für Logistik und Catering

Implementierung in die Verwaltungssoftware

Prozess- und Qualitätsmanagement

Entwicklung eines QM Handbuches

Sie identifizieren Verbesserungspotentiale

unterstützen bei der Weiterentwicklung der Unternehmenssoftware

stetige Innvoationsentwicklung

Ihr Profil

Als rundum nachhaltiges Unternehmen ist es von größter Relevanz, dass sämtliche Partner und Mitarbeiter ein möglichst gleiches Verständnis von Unternehmenskultur besitzen. Sie sind damit Anhänger der LOHA bzw. Nachhaltigkeits Bewegung. Sie verfügen über belastbare Erfahrungen beim Aufsetzen von Logistikprozessen und deren Qualitäts- und Vertragsmanagement.

Sie besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation und verfügen über:

Erfahrungen aus Hotellerie/Reise/Event/Tourismus

hohes Maß an Qualitäts- und Prozessorientierung

offen für "Grüne Lösungen"

juristisches Studium und Kenntnisse des Versicherungswesens von Vorteil

Perspektive

Wir suchen das Gespräch zu Persönlichkeiten, die ihre B2B Sales&Operations- und/oder kreative Innovationsaffinität unternehmerisch unter einen Hut bringen, die sich in einem Unternehmen aktiv engagieren möchten. Es erwartet Sie ein engagiertes Team mit direkten Kommunikationswegen und Hands-On-Mentalität.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie diese Position interessiert, bietet unser Auftraggeber Ihnen die Möglichkeit einer Beteiligung, verbunden mit signifikanten Gesellschaftsanteilen, an dem bestehenden Unternehmen. Sie sollten daher in der Lage sein, ein Invest im fünfstelligen Bereich realisieren zu können. Die exakten Informationen, sowie die Rahmenbedingungen dazu, werden im persönlichen Gespräch offeriert.

Kontakt

Personaldock GmbH

Röntgenstraße 1

22335 Hamburg

Telefon: +49 40 561 9489-0