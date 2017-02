Teamleiter Digital Showroom ThÃ¼ringen (m/w)

Die Thüringer Tourismus GmbH ist die touristische Marketingorganisation des Freistaates Thüringen. Zentrale Aufgaben sind die Positionierung Thüringens als attraktives Ziel für Urlaubs- und Geschäftsreisen sowie die Bündelung aller touristischen Marketingaktivitäten des Thüringer Tourismus im In- und Ausland. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.thueringen-entdecken.de.

Auf Basis der bestehenden Tourist Information Thüringen (TIT) der TTG, im Zentrum der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt, entsteht eine vollständig neue digital und emotional berührende Erlebniswelt. Dieser Digital Showroom soll Thüringen auf innovative Weise in all seinen kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Facetten widerspiegeln. Der wichtige Anlass für die geplante Eröffnung des Digital Showroom Anfang Dezember 2017 ist die Fertigstellung des ICE-Knotens mit der feierlichen Inbetriebnahme der ICE-Verbindung München-Erfurt im Dezember 2017.

Für die verantwortungsvolle Leitung des Digital Showrooms und zur Unterstützung unseres Teams ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Teamleiter Digital Showroom Thüringen (m/w)

zu besetzen.

Als Teamleitung unserer digitalen Erlebniswelt sind Sie verantwortlich für die Ausschöpfung der Potenziale in den Bereichen digitale Ausstellungswelten und in der serviceorientierten Gästebetreuung. Sie steuern dafür die Tätigkeit des gesamten Teams der Gästebetreuer im Digital Showroom und sorgen für eine exzellente Qualitätsarbeit sowie ausgeprägte Gästezufriedenheit. Für diese innovative und abwechslungsreiche Tätigkeit suchen wir nach einer kreativen, aufgeschlossenen, kommunikativen und durchsetzungsstarken Persönlichkeit. Sie arbeiten strukturiert und ergebnisorientiert und sind in der Lage Ihre Mitarbeiter zu motivieren.

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen, sowie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben in einem hochmotivierten Team.

Diese Aufgaben erwarten Sie im Einzelnen bei uns:

eigenständige Mitarbeit und Leitung der serviceorientierten Gästebetreuung

Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der erzählerisch-inhaltlichen und technischen Komponenten unseres Ausstellungsbetriebes, sowie Erarbeitung und Umset-zung von Konzepten zur innovativen Weiterentwicklung

Regelmäßige Kooperation mit internen und externen Partnern, z. B. der Marketingabteilung zur Erstellung und Ausspielung von Inhalten oder dem City-Management Erfurt e.V. im Bereich Smart City bzw. Mobilität

ziel- und leistungsorientierte Führung des Teams (Mitarbeitermotivation, Fortbildung, etc.)

Steuerung und Sicherstellung der organisatorischen und administrativen Abwicklung des Tagesgeschäfts (Dienstplan, Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen, etc.)

Überwachung der Einhaltung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards

Implementierung innovativer Beratungs- und Vertriebsstrategien

Budgetplanung und -abrechnung

Das erwarten wir von Ihnen:

abgeschlossenes einschlägiges Studium

mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einem vergleichbaren Arbeitsumfeld

Freude und Lernbereitschaft im Umgang mit neuen Technologien

Erfahrung in der Gästebetreuung bzw. im Service

Sehr gute Englischkenntnisse

Beherrschung der MS-Office-Anwendungen und von Internet – Applikationen

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail mit Gehaltsvorstellung sowie Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 28.02.2017 an Frau Manz (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).