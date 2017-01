Projektleiter/in - Projektmitarbeiter/in

Zusammen mit den Partnern der touristischen Organisationen der Großregion setzt die Tourismus Zentrale Saarland im Rahmen des Interreg V-A Programmes das Projekt „Digitales Tourismusmarketing für die Großregion“ um. Damit soll das bereits bestehende touristische Angebot in der Großregion auf eine digitale Bühne gehoben und zeitgemäß vermarktet werden.

Zum nächstmöglichen

Zeitpunkt suchen wir befristet bis zum 31.12.2020 in Vollzeit

eine/n Projektleiter/in

Ihre Aufgaben:

die Steuerung von Online-Projekten und deren stetige Weiterentwicklung

Strategie- und Maßnahmenentwicklung

enge Kooperation und Abstimmung mit den Partnern und Leistungsträgern der Großregion

administrative Aufgaben

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Hochschulstudium: Tourismusmanagement und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

Mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im Destinationsmarketing

Projektmanagementkenntnisse und Methodenkompetenz

Internet- und Mobile Marketing- Kenntnisse

Erfahrung im Umgang mit CMS-Systemen und Datenbanken

Idealerweise Erfahrung mit Förderprojekten (Interreg)

Sehr gutes Kommunikationsvermögen und Moderationsstärke

Belastbarkeit und Entscheidungssicherheit

Sprachkenntnisse DE/FR

eine/n Projektmitarbeiter/in

Sie unterstützen die Projektleitung in allen Bereichen.

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Hochschulstudium: Tourismusmanagement

Erste Berufserfahrung vorzugsweise im Destinationsmarketing

Begeisterung für Internet, Mobile und Marketing und Innovationsfreude

Erfahrung im Umgang mit CMS-Systemen und Datenbanken

Belastbarkeit, Flexibilität und sicheres Auftreten

Sprachkenntnisse DE/FR

Sie erwartet eine vielseitige, spannende und innovative Aufgabe in einem grenzüberschreitenden touristischen Partnerteam. Ihr Bürostandort ist Saarbrücken, Ihr Aktionsradius die Großregion. Entwickeln Sie mit uns gemeinsam den digitalen Tourismus in der Großregion.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung (die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVL) bis zum 12.02.2017 an Tourismus Zentrale Saarland GmbH, Frau Angela Beining, Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrücken oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!