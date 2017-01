Mitarbeiter fÃ¼r den Bereich Presse, PR und Onlinemarketing (m/w)

Mit gebündelten Kräften aus Stadtmarketing, Citymanagement, Veranstaltungstätigkeit und Tourismusförderung steigert die Lüneburg Marketing GmbH die Lebensqualität und Attraktivität Lüneburgs und der Region für Gäste, Kunden, Bürger und Investoren. Wir gestalten und entwickeln aktiv mit vielen Unterstützern das Image der historischen Salz- und Hansestadt Lüneburg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Mitarbeiter für den Bereich

Presse, PR und Onlinemarketing (m/w)

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet und umfasst 40 Stunden pro Woche.

Ihre Aufgabengebiete:

Online-Redaktion, Weiterentwicklung und Controlling der Webseite www.lueneburg.info und weiterer Microsites, Redaktion von zielgruppenbasierten Online-Newslettern

Pflege „Lüneburg-relevanter“ Inhalte auf externen Internetportalen

Onlinemarketing-/vertrieb, Social Media Kampagnen

Erstellen und Versenden von Pressemitteilungen und Imagetexten

Lektorat von Broschüren und Texten

Koordination und Organisation sowie Vor-/Nachbereiten von Pressekonferenzen, Presseterminen und Präsentationen

Pflege der Pressedatenbank und Aktualisierung des Presseverteilers für Print und Web

Unterstützung Geschäftsführung ( 20%)

Ihr Profil:

Marketingaffines Studium oder fundierte Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung in den genannten Bereichen (touristische Ausrichtung wäre wünschenswert)

Ideenreichtum, kreativer Kopf, mit Erfahrung in der selbstständigen Planung und Umsetzung von PR-und Onlinemarketingaktivitäten

Sichere Kommunikation in Wort und Schrift für die Erstellung sämtlicher Textarten, gutes Englisch in Wort und Schrift

Ausgeprägte Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Organisationstalent, Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Fundierte EDV- und CMS-Kenntnisse, Technische Affinität

Wir bieten: Interessantes, vielfältiges und verantwortungsvolles Arbeiten in einem jungen Team und in einem spannenden Umfeld. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte schriftlich bis zum 04. Februar 2017 inklusive der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Lüneburg Marketing GmbH, Herrn Geschäftsführer Claudio P. Schrock-Opitz, Waagestraße 1,

21335 Lüneburg, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!