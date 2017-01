GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer / -in

Der Tourismusverein Südliche Weinstrasse Bad Bergzabern e.V.

sucht zum nächstmöglichen Termin einen/eine

Geschäftsführer / -in

Die Ferienregion Bad Bergzaberner Land umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mit 21 Ortsgemeinden und ist Teil der Urlaubsdestination Südliche Weinstraße. Im Süden der Pfalz an der Deutschen Weinstraße in direkter Nachbarschaft zum Elsass gelegen, befindet sich im Zentrum die Kurstadt Bad Bergzabern mit der Südpfalz Therme. Das Team des Tourismusvereins besteht aus drei Mitarbeitern, einer Auszubildenden und mehreren Aushilfskräften. Der Sitz des Tourismusvereins ist in Bad Bergzabern in der Südpfalz-Therme. Gesucht wird eine engagierte und kreative Führungspersönlichkeit, die mit Kompetenz, Sachverstand und innovativen Ideen die positive touristische Entwicklung der Kurstadt und des Bad Bergzaberner Landes fortführt und prägt.

Das Aufgabengebiet:

Strategische, operative und konzeptionelle Leitung des Vereins

Führung des Teams und der saisonal besetzten Außenstelle am Deutschen Weintor

Fortführung der Marketingaktivitäten in Kooperation mit dem Dachverband Südliche Weinstraße e.V.

Vernetzung der touristischen Akteure in der Destination

Kooperation mit den 21 Kommunen, Verbänden und Organisationen

Erfahrungen im Management eines Kurortes und im Gesundheits-, Wander- und Radtourismus

Ihr Anforderungsprofil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Tourismusbranche in vergleichbarer Position

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Kenntnisse im Bereich der öffentlichen Verwaltung

Erfahrung in Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Führungs- und Motivationsstärke

Kooperations- und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative

Ausbildereignungsprüfung nach AEVO

Verhandlungsgeschick und Verantwortungsbewusstsein

Erfahrungen in der Akquise von Fördermitteln und Kenntnisse im Vergaberecht

Sicheres Auftreten, hohe soziale Kompetenz

Sehr gute Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen

Sprachkenntnisse (Englisch in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil)

Führerschein Klasse B

Bei der Ausschreibung sind Frauen und Männer gleichermaßen aufgefordert, sich zu bewerben. Ebenso sind Bewerbungen von behinderten Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, sowie Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin in Papierform oder per E-Mail (max. 10 MB in einem Dokument) bis spätestens zum 17.02.2017 an:

Den Vorsitzenden des Tourismusvereins Südliche Weinstraße Bad Bergzabern e.V., Herrn Bürgermeister Hermann Bohrer, Verbandsgemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!