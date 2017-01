Spessart Tourismus sucht studentische Praktikanten

Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH sucht für 2017 ab 1.4. oder später studentische Praktikanten (m/w) im Rahmen eines Pflichtpraktikums oder als Orientierungspraktikum.

Wir sind eine ganz junge Destination Management Organisation, 2016 gegründet, und eine von 11 Destinationen in Hessen. Unser kleines Team sitzt in der Staufer-Stadt Gelnhausen im Rhein-Main-Gebiet am Rande des Spessarts, nur 30 Minuten von Frankfurt entfernt mit guter Zuganbindung.

Hauptaufgabe ist, die Inspiration für die Region Spessart zu wecken und neue Gäste zu gewinnen. Unsere vier Leitthemen sind Wandern, Mountainbiken, Kultur und Gesundheit/Wellness.

Da sich die Gesellschaft noch im Aufbau befindet, kann man als Praktikant/in allen Bereichen mitarbeiten, sei es im online-Marketing, bei Marktforschung und Messeauftritten, Print oder PR . Auch können gerne eigenverantwortliche Projekte betreut werden sowie eine Bachelor- oder Masterthesis.

Wir freuen uns auf Ihre kurze Bewerbung mit CV per E-Mail:

an: Bernhard Mosbacher, Spessart Tourismus und Marketing, Seestr.11, 63571 Gelnhausen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefonische Rückfragen unter: 06051-8877 214