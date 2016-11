Im Rahmen der Tourismusstrategie 2025 wird das Saarland in den nächsten Jahren sein kulturtouristisches Profil ausbauen und schärfen. Im Zuge dessen wird eine Gästekarte, die Saarland Card, für das Saarland implementiert und am 01.04.2017 an den Start gehen. Die Tourismus Zentrale Saarland koordiniert und leitet das Projekt. Zur Unterstützung unserer Projektleiterin suchen wir zum 01.02.2017 befristet auf 2 Jahre eine/n

Projektmitarbeiter/in

im Bereich Kulturtourismus, Schwerpunkt Saarland Card

Ihre Aufgaben:

Umsetzung des Marketingplans

Akquise- und Vertriebsmaßnahmen

Unterstützung bei der Einführung und des Betriebs des Saarland Card Systems

Ihr Profil:

Kaufmann/-frau Freizeit und Tourismus und/oder Hotelkaufmann/- frau und/oder Bachelor im Tourismusmanagement

Affinität zum Thema Kultur

Erfahrung in Marketing- und Vertriebsthemen

Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Hohe kommunikative Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit

Überzeugendes Auftreten, sicherer Umgang und Flexibilität

Gute Strukturierungs- und Organisationsfähigkeit, konzeptionelles Arbeiten

Gute Französischkenntnisse

Sie erwartet ein kreatives Team und herzliche Kollegen/innen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung bei der Umsetzung eines spannenden Projektes. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung bis zum 14.12.2016 an:



Tourismus Zentrale Saarland GmbH, z. Hd. Frau Angela Beining, Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrücken oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .