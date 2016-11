Projektmanager Wassertourismus in ThÃ¼ringen (m/w)

Zur Stärkung des Wassertourismus in Thüringen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis 31.12.2018, eine/n engagierte(n) Mitarbeiter/in als Projektmanager Wassertourismus in Thüringen. Sie entwickeln mit innovativen Ideen das vorhandene Potential des Wassertourismus in Thüringen weiter. Die Stelle wäre auch für Teilzeitarbeit geeignet bzw. im Rahmen eines Honorarvertrages realisierbar.

Projektmanager/in Wassertourismus in Thüringen

Aufgabenprofil:

Koordination und Ausbau des Wassertourismus in Thüringen

Umsetzung von Projekten im Tourismusmarketing, der Regional- und Infrastrukturentwicklung, insbesondere im Bereich Wassertourismus in Thüringen

Netzwerkarbeit sowie Organisation und Leitung von Arbeitskreisen, Beratungen und Workshops

Kommunikation und Kooperation mit regionalen, touristischen Akteuren, Landesbehörden und -institutionen

Betreuung und Weiterentwicklung des Internetportals www.wassertourismus-thueringen.de

Erstellung von Broschüren und Publikationen

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmanagement

Entwicklung einer Marketingstrategie

Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen

Entwicklung und Vermarktung von touristischen Produkten

Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen

konzeptionelle Arbeit, Analyse- und Recherchetätigkeiten

Qualifikation und Anforderungen:

abgeschlossenes Studium im Bereich Tourismus oder vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung

Regionalkenntnis der Thüringer Schwerpunktregionen für Wassertourismus wünschenswert

gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme

Anwenderkenntnisse Grafikprogramme und CMS (Typo3 und outdooractive) wünschenswert

selbständige Arbeitsweise bei gleichzeitiger Einbindung in ein kompetentes Team, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative

kommunikationsstarke und offene Persönlichkeit

Durchsetzungsvermögen, Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität

Reisebereitschaft sowie Bereitschaft zur Arbeit am Abend und vereinzelt an Wochenenden

hohes Maß an Kontaktfreude, Qualitäts- und Serviceorientierung

Der Besitz eines PKW-Führerscheins sowie ein eigenes Fahrzeug und die Bereitschaft dieses für dienstliche Zwecke gegen Vergütung der Fahrtkosten einzusetzen sind zwingend erforderlich.

Wir bieten Ihnen:

Mitarbeit in einem kleinen Team und die Vernetzung in touristischen Marketingkooperationen

leistungsgerechte Bezahlung

Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung

Gestaltungsspielraum zum selbständigen Arbeiten

täglich neue Herausforderungen

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Email, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellungen, bis zum 31.12.2016 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Th. Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V., Jahnstraße 29, 07639 Bad Klosterlausnitz

Informationen über uns finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.saaleland.de | www.jena-saale-holzland.de