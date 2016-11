Stellvertretende/n GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer/in

Tourismus Untersee e.V. ist der deutsch-schweizerische Tourismusverband der Ferienregion Untersee am westlichen Bodensee. (Ab 1.1.2017 wird der Verein laut Beschluss der Mitgliederversammlung in BodenSeeWest Tourismus e.V. umbenannt). Der Organisation gehören neben sechs deutschen und sechs schweizerischen Unterseegemeinden über 40 Leistungsträger und Verkehrsvereine der Region an. Die Geschäftsstelle ist mit 4 Stellen besetzt und befindet sich in Gaienhofen.

Infolge beruflicher Neuausrichtung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir schnellstmöglich eine/ einen

Stellvertretende/n Geschäftsführer/in

Ihre Hauptaufgaben sind

Leitung des Marketings Weiterentwicklung des Corporate Designs und der Bildsprache Neukonzeption und Umsetzung regionsweiter Printprodukte Planung und Realisierung sämtlicher Marketingmaßnahmen Projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leitung des Online Marketings Management und Weiterentwicklung des Webportals Untersee Qualitätskontrolle und Vermarktung Planung und Umsetzung von Onlinekampagnen Redaktion der regionsweiten Social-Media-Präsenzen

Projektleitung der landkreisweiten VHB-Gästekarte Umsetzung eines zukunftsfähigen Cardsystems auf Bar-/ QR-Code-Basis Koordination, Planung und Umsetzung sämtlicher Projektphasen Entwicklung eines ganzheitlichen Marketingkonzeptes und Realisation von Maßnahmen

Netzwerkarbeit Kommunikation mit Mitgliedsorten und Leistungsträgern des Verbandes Leitung von Projektgruppensitzungen und Workshops Durchführung von Schulungen und Präsentationen Koordination der gesamten Kommunikation mit Partnerunternehmen/ Dienstleistungsagenturen

Geschäftsstellenarbeit

Betreuung von Praktikanten

Vertretung der Geschäftsleitung

Ihr Profil

Sie haben ein touristisches Studium oder eine touristische Ausbildung absolviert

Sie sind kommunikativ und teamfähig, service- und dienstleistungsorientiert

Sie haben Organisationstalent und behalten auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf

Sie sind gewohnt, Projekte zu leiten und diese erfolgreich umzusetzen

Sie haben Erfahrung und hohes Interesse im Bereich der neuen Medien

Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und idealerweise Erfahrung mit Content-Management-Systemen sowie datenbankbasierter Onlinetools und Buchungssystemen

Wir bieten Ihnen

Mitarbeit in einem dynamischen, hochmotivierten Team

Vielseitige herausfordernde Tätigkeit in einem spannendem Umfeld

Zeitgemäße Anstellungsbedingungen auf Basis des TÖVD (Tarif öffentlicher Dienst)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann machen Sie den nächsten Schritt. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne online, bis zum 14.12.2016.

Tourismus Untersee e.V., Frau Lucia Kamp, Im Kohlgarten 2, D-78343 Gaienhofen, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , +49 (0)7735-919055, www.tourismus-untersee.eu.