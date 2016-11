Marketing-Manager (m/w) â€“ Schwerpunkt Online-Kommunikation

Der Tourismusverband Fläming e. V. ist die touristische Marketingorganisation der landkreis- und bundeslandübergreifenden Reiseregion Fläming mit Sitz in der Spargelstadt Beelitz vor den Toren Berlins. Mit knapp 1,3 Mio. Übernachtungen und 500.000 Gästen in 2015 zählen wir zu den stärksten Reisegebieten in Brandenburg. Ab Februar 2017 ist die Stelle eines Marketing-Managers (m/w) in Teil- oder Vollzeit zu besetzen.

Ihre Aufgaben bei uns:

Umsetzung von Marketing- und Kommunikationskonzepten für interne und externe Kommunikation unter Berücksichtigung unserer Destinationsmarke „Der Fläming“

Entwicklung von Redaktionskonzepten und Umsetzung von Inhalten für unsere Social Media-Kanäle

Erstellung von crossmedialem Content (u.a. für Website, Online Advertorials, Social Media, E-Newsletter, Print-Publikationen)

Konzeption und Management des Webportals sowie verbundener Seiten bzw. Schnittstellen der Reiseregion Fläming

Umsetzung von kooperativen Marketing-Projekten (branchennahe & branchenfremde Allianzen)

Online- und Offline Marketing / Projektmanagement

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (SEO, SEM, Agentur, Grafik etc.)

Unterstützung bei der Durchführung von Messe- und Veranstaltungsaktivitäten

Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der Marketingleitung und der Geschäftsführung.

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in relevantem Bereich (z. B. Tourismus, BWL, Journalismus, Marketing, Kommunikation) oder eine vergleichbare Ausbildung

Berufserfahrung und Kenntnisse im touristischen Online-Marketing, insbesondere in der Entwicklung und Erstellung von Online-Content

Spaß im Umgang mit Sprache und hoher Qualitätsanspruch im Bereich Text, Affinität zur Fotografie

Sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und Fähigkeit, Sachverhalte schnell textlich ansprechend umzusetzen

Know how im Bereich Kommunikation

Gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen

Kenntnisse in verschiedenen Content Management Systemen

Hohes Engagement, Flexibilität, selbständiges Arbeiten, analytische, strukturierte und zielorientierte Denkweise, ausgeprägte Kommunikationsstärke, Sozialkompetenz und Teamgeist

Wir bieten Ihnen:

Eine einzigartige Reiseregion mit viel Potenzial vor den Toren Berlins mit direkten Bahnverbindungen nach Berlin und Potsdam

Verantwortung in anspruchsvollen Projekten, in denen Sie sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können

Die Auseinandersetzung mit einzigartigen Themen und Produkten aus den Bereichen Natur, Outdoor, Kultur & Kulinarik

Raum für die Umsetzung Ihrer Ideen und die Möglichkeit, Dinge zu bewegen

Ein facettenreiches und spannendes Aufgabengebiet in einem familiären Arbeitsumfeld

Ein sympathisches und leidenschaftliches Team aus den Bereichen Tourismus und Marketing

Einen langfristigen und stabilen Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Vergütung

Fühlen Sie sich direkt angesprochen? Dann sollten wir uns kennen lernen.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. einem Motivationsschreiben sowie der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittsdatum per Mail bis zum 02.12.2016.

Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Tourismusverband Fläming e.V., Geschäftsführer Daniel Sebastian Menzel, Betreff: Ausschreibung Marketing-Manager (m/w), Küstergasse 4, 14547 Beelitz,

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!