Themen- und Projektmanager Gesundheits- und StÃ¤dtetourismus (m/w)

Die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) ist im Auftrag des Landes Niedersachsen für das touristische Marketing im Inland und Ausland zuständig. Zu den Aufgaben gehört die Gewinnung neuer Gäste durch Themenmarketing sowie die Vernetzung mit den Partnern im Land.

Wir suchen ab sofort eine/einen

Themen- und Projektmanager Gesundheits- und Städtetourismus (m/w)

Ihre Aufgaben:

Als Themen- und Projektmanager arbeiten Sie gemeinsam mit der Projektleitung an der Umsetzung der Themen Gesundheitstourismus sowie Städte- und Kulturtourismus im Rahmen unserer Aufgabenstellung. Sie arbeiten selbstständig an der Planung, Konzeption und Umsetzung der jährlichen Arbeitsschwerpunkte und entwickeln den Themenbereich mit Unterstützung der Projektleitung kontinuierlich weiter. Der inhaltliche Schwerpunkt im Bereich Gesundheit liegt in der Aufbereitung und Vermarktung der prädikatisierten Kurorte und Heilbäder. Im Bereich des Städte- und Kulturtourismus erfolgt die Zusammenarbeit mit den Städten und Kulturpartnern auch unter der Berücksichtigung des Themas Kulinarik. Neben klassischer Projektarbeit im Bereich des Marketings und der Kommunikation im Online- und Offline-Bereich zählt Gremien- und Netzwerkarbeit ebenso zu Ihrer Aufgabenstellung wie Projektplanung, -Steuerung und -Controlling.

Was Sie mitbringen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich des Tourismus/ Marketing oder ähnlichen Bereichen

Nachgewiesene Marktkenntnisse der Themenkreise der Gesundheit und Städtetourismus wären wünschenswert

Erfahrung im Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

Überzeugendes Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Dinge anschaulich zu machen

Konzeptionelles und kreatives Denken in der Projektentwicklung und in der Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen

Ausgeprägte kommunikative und analytische Fähigkeiten

Vernetztes Denken und Teamfähigkeit

Kenntnisse im Vergaberecht (Anwendung der VOL/A bzw. VOF) wären wünschenswert

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Freiräumen, die Sie aktiv gestalten können. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. möglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung) per E-Mail bis zum 26. November 2016 an:

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Carolin Ruh Essener Str. 1 | 30173 Hannover

www.reiseland-niedersachsen.de

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!