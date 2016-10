Um die touristische Entwicklung rund um das Thema Wein weiter auszubauen, ist bei Breisgauer Wein GmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Projektleitung Weintourismus

Mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von ca. 20 Stunden zu besetzen.

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, als übergreifende Leitung das Projekt Weintourismus im Breisgau eigenverantwortlich und vertriebsorientiert zu führen, sowie auch die Regionalentwicklung und das Regionalmarketing zu befördern. Dabei soll die Entwicklung durch starke Interaktion mit anderen Beteiligten in der Region, insbesondere den touristischen Leistungsträgern vor Ort, den Winzern und den lokalen Tourismusorganisationen vorangetrieben werden. Produktentwicklung und Marketing stehen dabei im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Ihre Aufgaben umfassen weiter:

Umsetzung und Weiterentwicklung der touristischen Strategie inkl. Erstellung und Umsetzung der operativen Maßnahmenpläne

Organisation und Verwaltung des Projektes inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Eigenständige Produktentwicklung; Unterstützung der vertrieblichen Aktivitäten von Winzern und touristischen Leistungsträgern, sowie den lokalen Tourismusorganisationen

Ihr Profil:

Erfahrung und/oder Ausbildung und eine mind. 3-jährige Berufserfahrung im touristischen Bereich qualifizieren Sie für die Aufgabe; Sie sind in der Lage, ein Projekt auch betriebswirtschaftlich abzuwickeln

Sie identifizieren sich mit dem Thema Wein und mit der Region, bringen idealerweise Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten mit und können kommunikatives Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Akteuren in der Region sein.

Weitere Informationen

Die Stelle ist bei der Breisgauer Wein GmbH mit Sitz in Emmendingen angesiedelt. Projektparnter sind neben den Breisgauer Winzerinnen und Winzer, die Kommunen des Breisgaues. Angefangen in Friesenheim über Lahr, Ettenheim, Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen, Teningen, Emmendingen, Sexau, Waldkirch bis zum Glottertal.

Wir bieten einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz. Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation der Bewerberin oder des Bewerbers nach dem TVöD. Es wird vorausgesetzt, dass die Bereitschaft besteht, auch in den Abendstunden und am Wochenende an Sitzungen/Veranstaltungen teilzunehmen. Die Bereitschaft innerhalb der Region viele Termine vor Ort wahrzunehmen, ist eine wichtige Voraussetzung. Es besteht ggf. die Möglichkeit, einen Teil der Arbeitszeit als Homeoffice zu gestalten.

Die Region Breisgau will ihren Beitrag zur beruflichen und gesellschaftlichen Gleichstellung der Frauen leisten. Wir fordern Frauen deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0160-98944183 oder Mail:

an Andrea Jörger

Bewerbungen werden bis zum 11. November 2016 erbeten.

Breisgauer Wein GmbH, Postfach 1420, 79304 Emmendingen