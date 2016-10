GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer/-in

Der Kreis Siegen-Wittgenstein sucht für den Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V. und die Leitung seiner Geschäftsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt dauerhaft in Vollzeit

eine/n Geschäftsführer/-in

Der Kreis Siegen-Wittgenstein (280.000 Einwohner) ist mit 70 % Waldanteil nicht nur die waldreichste Tourismusregion Deutschlands, sondern zählt mit dem Naturpark Sauerland-Rothaargebirge und dem Quellgebiet von Eder, Lahn und Sieg auch zu den attraktivsten Mittelgebirgslandschaften. Siegen-Wittgenstein ist aber auch zusammen mit den südwestfälischen Nachbarkreisen die stärkste Industrieregion Nordrhein-Westfalens. Die Universitätsstadt Siegen ist attraktive Einkaufsstadt und kulturelles Oberzentrum für fast eine Millionen Menschen im Schnittpunkt der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden und den touristischen Institutionen und Akteuren Träger des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V., der die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur mitgestalte und die Entwicklung attraktiver Angebote für Urlauber und Tagesgäste mit rund 900.000 Übernachtungen koordiniert. Dabei wird auch das Ziel verfolgt, die Angebotsstruktur für Freizeit und Erholungssuchende weiter zu verbessern und Siegen-Wittgenstein damit zu einem hoch attraktiven Lebens- und Arbeitsstandort zu machen.

Ihre Aufgaben

Als Geschäftsführung und Geschäftsstellenleitung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V. liegen die Aufgabenschwerpunkte in der Erarbeitung und Fortschreibung des Tourismuskonzeptes und Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung der Markenbildung und –strategie Siegen-Wittgenstein sowie der Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten zur Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur. Neben der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltes des Verbandes und der Organisation der Gremienarbeit des Verbandes gehören die Vertretung des Verbandes in Gremien und Arbeitskreisen anderer Verbände ebenso zu den Aufgaben. Zusätzlich sind Sie für die Steuerung der Planung, Gestaltung und Koordination von touristischen Veranstaltungen und Projekten in der Region zuständig und nehmen an Messen und sonstigen Veranstaltungen teil.

Sie bieten

Abgeschlossenes Studium der Tourismuswirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing oder ein vergleichbares Studium

hohes Maß an branchenspezifischer, touristischer Marketing- und Vertriebskompetenz

eine kommunikationsstarke, aufgeschlossene und proaktive Persönlichkeit

überzeugendes, souveränes Auftreten

Aufgeschlossenheit, Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein

kreative und innovative Ideen für Trends

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung sowie Erfahrungen in der Führung von Mitarbeitern

Der Hauptwohnsitz im Kreis Siegen-Wittgenstein ist wünschenswert.

Wir bieten

Unbefristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst

eine der Aufgabe und Ihren individuellen Voraussetzungen angemessene Vergütung bzw. Besoldung

eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem attraktiven Umfeld

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusätzlich bieten wir eine betriebliche Altersversorgung und individuelle qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen qualifizierter schwerbehinderter Personen werden ebenso erbeten.

Haben Sie Interesse an dieser Aufgabe, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis Samstag, den 12. November 2016 senden an die

Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein

Personalamt

Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Informationen und Auskunft

Dezernent Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Herr Arno Wied

Telefon: 0271/333-2003

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.siegen-wittgenstein.de