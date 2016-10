Projektmitarbeiter (m/w) â€žPresse / Online Medienâ€œ

Die Naheland-Touristik GmbH ist als eine der zehn Regionalen Tourismusorganisation in Rheinland-Pfalz für das Tourismusmarketing sowie für die Produktentwicklung in der Nahe.Urlaubsregion zwischen dem Bostalsee/Saarland im Westen und Bingen am Rhein zuständig. Wir suchen zum 01.02.2017 oder später

einen touristischen Projektmitarbeiter (m/w)

„Presse / Online Medien“

Ihre Aufgaben:

Strategische, konzeptionelle und operative Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Print und online-Medien

Verfassen von Pressemitteilungen und Beiträgen für Fach- und Publikumsmedien sowie online-Auftritt

Pflege und strategischer Ausbau der Kontakte zu Journalisten, Autoren, Blogger

Beantwortung von Medienanfragen

Planung, Organisation und Durchführung von Presseveranstaltungen und -reisen

Bearbeitung und Weiterentwicklung der Social Media-Aktivitäten bzw. Marketing

Bearbeitung und Weiterentwicklung der Nahe-Website sowie Redaktion unserer branchenbezogenen online-Datenbanken

Intensivierung und Umsetzung der strategischen Zielgruppenansprache

Konzeption von touristischen Broschüren und Redaktion

Zusammenarbeit mit externen PR- und Medienagenturen

Entwicklung themenbezogener Produkte

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Tourismus, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und/oder vergleichbare abgeschlossene Ausbildung

Erste Berufserfahrung im Bereich Tourismus, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, PR und/oder Unternehmenskommunikation

Gute Kenntnisse in den Bereichen Online- und Social-Media

Kommunikationsstärke, gutes Ausdrucksvermögen schriftlich wie mündlich

Kontaktfreudiges, sympathisches Auftreten

Teamfähig

Ergebnisorientiertes, eigenverantwortliches Arbeiten, belastbar, kreativ

Sehr gute Kenntnisse mit MS-Office (Word, Excel, Power Point)

Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ortskenntnisse bzw. Affinität zur Nahe.Region wünschenswert

Führerschein Klasse B, eigener Pkw

Wir bieten:

Interessante, vielseitige Tätigkeit (39 Std.) mit Gestaltungsfreiraum

Kleines, sympathisches, motiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien.

Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2018 befristet. Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD. Der Dienstsitz ist Kirn.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne per E-Mail, mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 07.11.2016 an:

Naheland-Touristik GmbH

Ute Meinhard

Bahnhofstr. 37

55606 Kirn

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.naheland.net