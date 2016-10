Beratungsassistent oder Junior-Berater fÃ¼r Destinationsmanagement und -marketing

Die Position unterstützt die Projektleiterin in den Bereichen Destinationsmanagement und -marketing sowie in der Beratung von Beherbergungs- und touristischer Infrastrukturbetrieben. Dabei führen Sie Recherchen und Analysen durch, machen Mystery Checks, erstellen Grafiken und Excel-Tabellen, Evaluieren bestehende Konzepte und Strategien, erstellen Präsentationen und sind an der Formulierung und Gestaltung von Berichten und Dokumentationen beteiligt.

Um bei der interessanten Aufgabe Erfolg zu haben, sollten Sie folgende Qualifikationen mitbringen:

ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium der Fachrichtungen Marketing, Tourismusmarketing oder eine vergleichbare Qualifikation,

praktische Erfahrungen in Form von Projekten, Praktikas oder Trainee-Zeiten bei touristischen Unternehmen (TI, TVB oder vergleichsweise bei Ausflugszielen bzw. in der Hotellerie) im deutschsprachigen Raum, oder alternativ in einer Unternehmensberatung,

eine konzeptionell-analytische „Beraterdenke“ mit hervorragenden Strukturierungs- und Organisationsfähigkeiten,

eine selbständige, kreative und eigenverantwortliche Arbeitsweise

eine hohe kommunikative Kompetenz

ein ausgeprägter Wille zur Entwicklung der eigenen Karriere in der Unternehmensberatung

die Bereitschaft, selbst zu akquirieren und in oder in der Nähe von München zu leben.

Bei Interesse schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .