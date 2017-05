Logbuch International: Metropolregion Hamburg will internationalen Tourismus fÃ¶rdern

Kleine, mittelständische und große Betriebe finden auf der kostenfreien Wissensplattform LOGBUCH INTERNATIONAL der Metropolregion Hamburg ab sofort Hintergrundwissen, praktische Werkzeuge sowie wertvolle Tipps.

„Rund 4,7 Millionen ausländische Gäste übernachten pro Jahr in der Metropolregion Hamburg. Für die kommenden Jahre sagen Marktanalysen weitere Steigerungen internationaler Gäste in Deutschland voraus,“ erklärte Jakob Richter, Leiter der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg. „Das ist eine große Chance, doch wie können wir die Metropolregion Hamburg gut auf internationale Gäste vorbereiten? Genau hier setzt das Leitprojekt „Welcome to Metropolregion Hamburg“ mit seiner kostenfreien Online-Wissensplattform LOGBUCH INTERNATIONAL online an.“

Das LOGBUCH INTERNATIONAL online sei demnach für alle touristisch relevanten Branchen gedacht – vom Übernachtungsbetrieb über Gastronomie und Einzelhandel bis hin zu Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Transportunternehmen. Dort richtet es sich an alle Mitarbeiter vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer. „Wer sich in die Wissensplattform einloggt, kann sich mit Hilfe der branchenspezifischen Informationen, der praktischen Tipps und praxisnahen Werkzeuge selbst zum internationalen Gastgeber weiterbilden,“ erläutert Projektleiterin Verena von der Hagen. Im Fokus der Informationen stünden insbesondere die für die Metropolregion Hamburg wichtigen Märkte Dänemark, Schweden, Niederlande, Schweiz und Österreich.

Wie wird der internationale Gast zahlen - eher bar oder doch lieber mit Kreditkarte? Sollte man zur Begrüßung die Hand reichen oder Küsschen auf die Wange geben? Wie informieren sich Gäste im Vorfeld ihrer Reise? Welche landestypischen Gepflogenheiten und Erwartungen bringen sie mit? Das LOGBUCH INTERNATIONAL online beantwortet diese und viele andere Fragen und vermittelt länderspezifische Kenntnisse.

Mit dem eLearning Test könne jeder sein Wissen überprüfen. Der integrierte Tourismus Sprachführer vom Jourist Verlag, von Muttersprachlern eingesprochen, soll fit machen für die Kommunikation. Über 800 Alltagsphrasen und Vokabeln stehen in den Sprachen Englisch, Dänisch, Niederländisch und Schwedisch zur Verfügung. Das „persönliche Handbuch“ ermöglicht dem Nutzer, sich aus den Themenblöcken ein maßgeschneidertes Wissenshandbuch zusammenzustellen. Um internationale Gäste schnell und unkompliziert zu informieren, stünden über 100 Piktogramme des Jourist Verlags zum Download zur Verfügung. Und wenn es mal schnell gehen soll, erhält der eilige Leser mit „Fit in 59 Sekunden“ eine kompakte Zusammenfassung der verschiedenen Wissensbereiche.

Das LOGBUCH INTERNATIONAL online werde ständig weiter entwickelt. Informationen über Dänemark seien bereits online, es folgen in den nächsten Monaten demnach Information zu den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und zu Schweden. Des Weiteren widmt sich die Wissensplattform im nächsten Schritt dem Thema Menükartenübersetzer. Eine gelungene Ergänzung zu der Wissensplattform seien die Schulungen und Veranstaltungen LOGBUCH INTERNATIONAL on tour, die ab Winter 2017/2018 von den Projektpartnern in der Metropolregion angeboten würden. Zusätzlich finden in Kooperation mit ServiceQualität Deutschland Seminare zur Qualitäts-Coach-Ausbildung mit dem Schwerpunkt „Internationaler Gast“ statt.

Für das Projekt engagieren sich 20 touristische Organisationen der Kreise und Städte, sieben Industrie- und Handelskammern sowie weitere touristische Institutionen in der Metropolregion Hamburg. Insgesamt stünden für das Projekt 850.000 Euro aus den Förderfonds der Metropolregion Hamburg sowie aus Beiträgen der Projektpartner zur Verfügung. Die Federführung liege bei der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH.

www.logbuchinternational.de