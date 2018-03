Köln setzt auf Culinary Cologne

Vom 7. bis 11. März 2018 stellt KölnTourismus die touristischen Angebote Kölns auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin vor. Im neuen Themenschwerpunkt setzt man auf Genuss.

Neues Fokus-Thema 2018/19: Culinary Cologne

Gastronomische Angebote prägen das touristische Profil einer Stadt und sind für Reisende hoch relevant. Für die Jahre 2018 und 2019 rückt KölnTourismus daher die kulinarischen Facetten Kölns in den Fokus: Culinary Cologne heißt das neue touristische Schwerpunktthema, das ab sofort über verschiedene Kanäle, wie die komplett überarbeitete Website, den Blog visit.koeln und Social Media Kanäle zielgruppengerecht bearbeitet werden soll. Der Hashtag #CulinaryCologne soll dabei die Klammer bilden. Verstärkt würden die Maßnahmen zum breiten kulinarischen Angebot Kölns von den weltweiten Aktivitäten der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) unter dem Titel „Kulinarisches Deutschland“.

Thematische Stadtführungen

Neu im Programm der Stadtführungen ist: Cöln vor 100 Jahren – eine Zeitreise rückwärts, eine reale Stadtführung in Kombination mit einer virtuellen Straßenbahnfahrt um die Jahrhundertwende bei TimeRide VR.

KölnTourismus bietet passend zum neuen Schwerpunktthema auch kulinarische Stadtführungen an. Interessierte können an einer Kölschen Brauhaustour, einer Kölner Genießertour sowie einer Büdchentour in der Südstadt teilnehmen. Die zum Fokus-Thema 2016/2017 #urbanCGN eingeführte Stadtführung #urbanCGN Belgisches Viertel fand großen Anklang bei Gästen und Kölnern und bleibt weiterhin im Programm. Ebenso beliebt ist die 2017 neu hinzugekommene Führung für Familien und Kinder Mit der Maus durch das historische Köln sowie die Führungen im Europäischen Astronautenzentrum EAC, die ebenfalls beide über www.koelntourismus.de buchbar sind.

Kultur- und Sportprogramm

Die Ausstellung Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte im NS-Dokumentationszentrum vom 10. Mai bis 01. Juli 2018 verbindet die persönliche Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie mit der Geschichte der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, der Judenverfolgung, des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs. Vom 15. September 2018 bis zum 13. Januar 2019 widmet sich das Museum Ludwig mit Gabriele Münter. Malen ohne Umschweife einer zentralen Künstlerfigur des deutschen Expressionismus. Im Winter 2018/19 findet im Wallraf-Richartz-Museum eine große Überblicksausstellung Es war einmal in Amerika. 300 Jahre US-amerikanische Kunst statt. Das Schokoladenmuseum in Köln feiert zudem dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Vom 26. bis zum 30. September 2018 erinnert die Kölner Domwallfahrt unter dem Leitwort „Dona Nobis Pacem“ an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Mit abendlichen Illuminationen wird der Kölner Dom in diesen Tagen zu einem Leuchtturm des Friedens.

Für Sportbegeisterte hat das Jahr 2018 ebenfalls viel zu bieten. Im RheinEnergieSTADION findet im Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen statt. Kurz darauf folgt die Endrunde der Handball Champions League (VELUX EHF FINAL4). Austragungsort ist die LANXESS arena, die neben sportlichen Highlights in diesem Jahr erneut zahlreiche Konzerte namhafter Künstler wie Katy Perry, Eric Clapton, Justin Timberlake oder U2 veranstaltet.

Das Jahr 2019 startet mit einem sportlichen Höhepunkt. Im Januar 2019 steht Köln im Zeichen der Handball Weltmeisterschaft der Herren, die in Deutschland und in Dänemark stattfindet. Hauptrunde und President’s Cup werden vom 19. bis 23. Januar 2019 in Köln in der LANXESS arena ausgetragen.

Ein kulturelles Highlight im kommenden Jahr ist der 200. Geburtstag von Jacques Offenbach, einem Sohn der Stadt Köln. Im Offenbach-Jahr 2019 werden das ganze Jahr über hochklassige Kulturveranstaltungen in Köln und im Rheinland angeboten. Höhepunkt ist eine Festwoche zum Offenbach-Geburtstag im Juni 2019.

www.koelntourismus.de