Stage Entertainment: Premiere für Mary Poppins in Hamburg

Sonntagabend feierte das Musical von Disney und Cameron Mackintosh rund um das berühmteste Kindermädchen der Welt,

MARY POPPINS, seine Premiere in Hamburg.

Die Geschichte von Mary Poppins kommt beim Hamburger Publikum offenbar bestens an: Bereits vor der Premiere wurden über 110.000 Tickets verkauft. Für die Cast und die Musiker gab es Szenenapplaus und nach Show-Ende minutenlange Standing Ovations.

MARY POPPINS feierte 2004 seine Uraufführung am Londoner West End und hat seitdem über 12 Millionen Besucher begeistert. Das Musical wurde mit zahlreichen Theaterpreisen, wie z.B. dem Olivier Award für den „Besten Bühnenchoreographen“ und das „Beste Bühnenbild“ oder dem Evening Standard Award für das „Beste Bühnenbild“ und dem Variety Club Award für das „Beste Musical“ ausgezeichnet.

Am New Yorker Broadway lief MARY POPPINS sechs Jahre und erhielt den Tony® Award für das „Beste Bühnenbild“. Anschließend tourte es durch Australien, Neuseeland, die USA und Großbritannien. In Deutschland feierte das Musical am 23. Oktober 2016 im Stage Apollo Theater Stuttgart Premiere und lief dort bis Januar 2018.

In Hamburg hatte Stage Entertainment einige Promis für die Promotion auflaufen lassen. Bettina Zimmermann: „Das Bühnenbild und seine zauberhaften Spielereien werden dem Film mehr als gerecht. Elisabeth Hübert brilliert als Mary Poppins, keine einzige Sekunde zweifelt man an ihrem Auftreten, ganz großartig! Das Stück ist absolut sehenswert!“

Kai Wiesinger: „Den Film habe ich mindestens zwanzig Mal gesehen und muss sagen, die Umsetzung im Musical ist mehr als gelungen. Elisabeth Hübert ist mit ihrer glasklaren Stimme großartig. Sie springt keine Sekunde aus ihrer Rolle und gibt dem Zuschauer keine Chance daran zu zweifeln, dass Mary Poppins fehlerfrei ist. Es macht großen Spaß ihr zu zugucken!“

