Kreative Ideen für Städtereisen in NRW – 60 Nominierungen für den 1. #urbanana-Award

Mit der Straßenbahn durch Köln um das Jahr 1900 fahren, mit einer Modedesignerin hinter die Kulissen der Düsseldorfer Modeszene blicken oder im Impact Hub Ruhr an neuen Projekten arbeiten: Diese und andere Ideen sind unter den Nominierungen im Wettbewerb um den Preis, den Tourismus NRW gemeinsam mit seinen Partnern aus Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet für kreative Ideen im Städtetourismus auslobt.

Aus den Einreichungen aus ganz NRW wurden nun 60 Nominierte für die sechs mit 4.000 Euro dotierten #urbanana-Awards ausgewählt.

Tourismus NRW fördert die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und städtetouristischer Projekte sowie die Kooperationen zwischen Tourismus- und Kreativwirtschaft. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für Kreativwirtschaft des Landes NRW CREATIVE.NRW sowie der Ruhr Tourismus GmbH,der KölnTourismus GmbH und der Düsseldorf Tourismus GmbH verleiht der Tourismusverband daher nun erstmals den #urbanana-Award für kreative und nachahmenswerte Innovationen im Städtetourismus in Nordrhein-Westfalen.

Aufgerufen am Wettbewerb teilzunehmen waren kleine und mittelständische Unternehmen der Kreativ- und der Tourismuswirtschaft aus NRW, die Projekte oder Projektideen vorweisen können, bei denen neue Formen stadttouristischer Dienstleistungen und Informationsangebote oder die Zusammenarbeit von Kreativwirtschaft und Tourismuswirtschaft im Vordergrund stehen. Die Einreichungen sollten für eine oder mehrere Großstädte Nordrhein-Westfalens geplant sein sowie mindestens eines der Schwerpunktthemen Festivals, Design und Mode, Urban Art und junge Kunstszene sowie Digitale Szene behandeln. Nach Einreichungsschluss wurden 60 Ideen für die sechs #urbanana-Awards nominiert.

Unter den Nominierungen aus Düsseldorf sind beispielsweise die Modeführung von Designerin Marion Strehlow, das Theaterduo Dobstroh und ihr Theaterfestival im Max Brown Hotel sowie das Start-Up Bespaced, das kurzzeit-Locations für Kurse, Workshops, Meetings und soziale Events vermittelt.

Aus Köln sind unter anderem die virtuellen Zeitreisen von TimeRide VR Cöln nominiert, außerdem die Idee „Maps of Cologne“, die analoges und modifizierbares Kartenmaterial zu unterschiedlichen Themen wie dem Brutalismus in Köln vorsieht sowie die Webseite „rausgegangen“, auf der täglich wechselnd Tipps zur Freizeitgestaltung veröffentlich werden. Aus dem Ruhrgebiet sind unter anderem der Coworking-Space und Event-Ort „Impact Hub Ruhr“, die Lichtkunstreisen am Hellweg und das dezentral angelegte Gästehaus ConcordiART&BED unter den Nominierten.

Detaillierte Informationen zu allen 60 nominierten Projekten und Ideen finden sich unter https://www.nrw-tourismus.de/urbanana-award-projektideen-nrw

Eine Fachjury wählt aus den Nominierten die Sieger nach Innovationsgrad, Originalität und Wertschöpfungspotenzial aus. Jurymitglieder sind neben der Juryvorsitzenden Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Tourismus NRW auch Claudia Jericho, Leiterin Geschäftsstelle CREATIVE.NRW, Edwin Jacobs, Leiter Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, Sabine Pracht, Redakteurin FVW, Ljiljana Radlovic, Vertretungsberechtigte Gesellschafterin DC Open und Dr. Ulrich Soénius, Stellv. Hauptgeschäftsführer IHK Köln & Leiter Arbeitskreis „Kultur und Kreativwirtschaft“ beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Am 17. November 2017 findet die Preisverleihung der #urbanana-Awards an die sechs Gewinnerprojekte im Rahmen der ersten ART DÜSSELDORF im Areal Böhler statt. Die Preisträgerskulptur hat der als Bananensprayer bekannte Kölner Künstler Thomas Baumgärtel gestaltet. Im März kommenden Jahres werden die Sieger dann auch auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) vorgestellt. Tourismus NRW plant, die Awards künftig alle zwei Jahre zu vergeben.

Der #urbanana-Award ist Teil des von der EU geförderten Projektes „NRW als Destination für Urban Lifestyle und Szene“, kurz #urbanana, in dem Tourismus NRW gemeinsam mit KölnTourismus GmbH, Düsseldorf Tourismus GmbH sowie Ruhr Tourismus GmbH den Städtetourismus in NRW weiter zu entwickleln und die urbanen Räume und ihre Szenen als Reiseziele auch international bekannter machen möchte.

www.touristiker-nrw.de/foerderprojekt/urbanana