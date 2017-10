visitBerlin wirbt mit „Übermut Project“ und Berliner Künstlern im New Yorker Central Park

Am vergangenen Wochenende feierte Berlin im Central Park in New York mit Design-Workshops und Kinovorführungen das Ende einer sechswöchigen USA-Tournee mit dem Titel „We Like America“.

Im Central Park trafen Berliner Künstler und Anwohner aufeinander, um die Geschichte, Veränderungen, Vorteile und Herausforderungen von Kreativbezirken zu diskutieren. Als Veranstaltungsort diente während der gesamten Tournee der „Spacebuster“, ein aufblasbarer Pavillon des Künstler- und Architektenkollektivs raumlaborberlin.

New York war Endpunkt einer Roadshow durch die USA, dem wichtigsten Überseemarkt für den Berlin-Tourismus. Im Spacebuster reisten Berliner Künstler von der Architektur-Biennale in Chicago über St. Louis und Cleveland nach New York. Es gab Konzerte, Vorträge, Filmvorführungen und Workshops, die sich mit den relevanten Themen der einzelnen Orte auseinandersetzten und einen Austausch und Dialog zwischen den Bewohnern und den Akteuren ermöglichten. Abgerundet wurden die Veranstaltungen durch Workshops mit Schulen und Universitäten.





„Übermut Project“ bringt Berliner Kreativszene in alle Welt



„Übermut“ ist ein Projekt von visitBerlin in Zusammenarbeit mit der Hamburg Marketing GmbH, gefördert vom Auswärtigen Amt. Am Beispiel der beiden Metropolen soll das kreative Potenzial Deutschlands dargestellt werden. Das „Übermut Project“ führte Berliner und Hamburger Kreative in den vergangenen Monaten nach Hongkong, Mailand, Brighton, Amsterdam und in die USA. Die nächsten Stationen sind Paris, Teheran und Bangkok.



Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin: „´Übermut´ spiegelt den Geist der Freiheit Berlins wider und bietet der deutschen Kunst- und Kreativszene eine globale Bühne. Unsere Initiative ermöglicht es Berliner Künstlern – unabhängig von Marketingkampagnen und -strategien – ihre Aktionen künstlerisch frei zu gestalten. Mit diesem Projekt gehen wir im Marketing neue Wege und werben auf authentische Weise für Berlin.“



